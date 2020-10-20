Україна починає будувати дві державні військово-морські бази, – Зеленський

В Україні починається будівництво двох державних військово-морських баз для захисту чорноморського регіону.

Про це 20 жовтня заявив президент Володимир Зеленський під час виступу зі щорічним зверненням до українців з трибуни Верховної Ради. Його транслював онлайн телеканал "Рада" в YouTube.

Він підкреслив, що Україна будує бази самостійно, а не в партнерстві з кимось.

"Ми починаємо будувати, що важливо – не сумісних, не в партнерстві, не комусь, а Україна і для України – дві державних українські військово-морські бази для захисту чорноморського регіону", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент Володимир Зеленський почав своє щорічне послання до парламенту з жарту в дусі конспірологічної теорії про чіпування населення планети.