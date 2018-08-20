Санкції за зраду: чим загрожує Україні велика сварка зі США

Відносини США і України можуть серйозно зіпсуватися - Вашингтон звинуватив Київ у зраді через військову співпрацю з Китаєм. Йдеться про продаж армії КНР партії двигунів для палубної авіації.

Якщо міжнародний конфлікт не вирішиться, то проти України можуть ввести санкції. Що варто очікувати українцям і в чому причини конфлікту - з'ясовував OBOZREVATEL.

Українські двигуни у Китаї

За даними американських ЗМІ, Китай закупив партію українських двигунів для своєї палубної авіації. Йдеться про новий авіаносець, який оснащений 12-ма військово-навчальними літаками JL-10. Як стверджують у США, на такий крок китайські військові пішли через великі проблеми з власними розробками. Зазначається, що авіаційні деталі були головною слабкістю для промисловості Китаю протягом десятиліть.

Рішення продати двигуни Китаю викликало невдоволення американських чиновників. Так, експерт і колишній радник сенатського Комітету у закордонних справах Вільям Тріплетт обурився, що американська адміністрація, надаючи гроші Україні, допомагає китайським пілотам тренуватися.

Ми впевнені, що не хочемо допомагати китайським пілотам вчитися приземлятися на авіаносцях... З одного боку, українці беруть гроші від платників податків США, а з іншого - завдають удару по американському флоту зі спини, - обурювався Тріплетт

У своєму матеріалі WT наголосив, що у США на урядовому рівні визнали Китай одним із основних конкурентів на світовій арені. Саме тому Україні варто забути про військову співпрацю з оборонним відомством "Піднебесної", якщо вона в майбутньому розраховує на фінансово-політичну підтримку.

JL-10 Вголос

Окрему увагу американські ЗМІ приділяють і співпраці Китаю з українською компанією "Мотор Січ". У 2016 році вітчизняний концерн уклав угоду на суму у 380 млн доларів, яка передбачає поставку армії КНР 250 двигунів. Тоді китайські компанії пішли ще далі, спробувавши повністю викупити українську компанію, але безуспішно.

Варто зазначити, Китай залишається основним покупцем озброєнь з України. На додаток до двигунів для палубної авіації в України є контракти на поставку КНР 50 дизельних двигунів для танків, а також газових турбін для ескадрених мінометів "Луян-2" і "Луян-3".

Чого чекати від конфлікту

Через агресію з боку РФ у Криму і на Донбасі більшість українських військових підприємств були змушені шукати нові ринки для продажу своєї зброї. Зокрема, економіки азійських країн, що швидко зростають, а також гіганти Індія і Китай з радістю погодилися закуповувати вітчизняну техніку.

Народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Оксана Юринець вважає, що конфлікт довкола постачання двигунів треба оцінювати перш за все з позиції бізнес-відносин двох компаній. Роль держави в цій угоді мінімальна.

"Угода була між підприємствами двох країн, а не Україною та Китаєм. Цю ситуацію ми підіймали у парламенті, я особисто робила запит на Кабінет міністрів і у мене є відповідь - це приватне підприємство продало двигуни", - пояснила OBOZREVATEL Юринець.

Торгуючи з іноземними партнерами, особливо після 2014 року, Україна повинна оцінювати не тільки вигоди для бізнесу, а й геополітичні інтереси. На думку нардепа, рішення про торгівлю з Китаєм нелогічне, адже воно за фактом зачіпає інтереси стратегічного партнера.

"Для мене воно нелогічне і не зовсім стратегічне, навіть якщо йшлося лише про бізнес між двома підприємствами. США є і буде нашим стратегічним партнером, який відіграє вагому роль у євроатлантичній інтеграції та інших питаннях, важливих для України. Тому факт неприємний, і, я думаю, у вересні вже у стінах парламенту питання буде обговорюватися", - пояснила Юринець.

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При цьому політик вважає, що говорити про будь-яке охолодження між США й Україною не варто.

"Я сподіваюся, що ситуація ніяк не вплине на відносини між двома країнами. Є моменти, які можна виправити, але розганяти негатив не потрібно", - підсумувала нардеп.

Війни Китаю і США

Економічна сила Китаю вже давно створює дискомфорт американським політикам. Величезний людський ресурс, а також 7% щорічне зростання ВВП, дають КНР перспективи стати другою наддержавою.

22 березня президент США Дональд Трамп підписав меморандум, що доручає торговому представнику Роберту Лайтхайзеру забезпечити введення мит на імпорт китайських товарів.

Під мита потрапили товари приблизно на 60 млрд доларів - понад 10% імпорту США з Китаю. У відповідь на це Держрада Китаю прийняла рішення про введення мит у розмірі 25% на 128 найменувань товарів, що імпортуються зі США.

Як уже писав OBOZREVATEL, у червні Трамп пригрозив заборонити китайським компаніям інвестувати в технологічні підприємства США. Зокрема планується заборонити фірмам, в яких Китай володіє менше 25% акцій, купувати компанії США, що мають відношення до "промислово значущих технологій". Економічна війна між двома країнами набирає обертів.

Напруга наростає між країнами й у військовій сфері. Так, у Пентагоні впевнені, що китайська армія вже кілька років відпрацьовує удари по наземних цілях із використанням бомбардувальників. Ймовірно, може йтися про підготовку до масштабних військових операцій.