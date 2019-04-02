Україна опинилася перед важким вибором – Вілкул

Народний депутат, екс-кандидат в президенти України від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул оцінив результати першого туру виборів. З політиком розмовляв журналіст Валентин Авраменко спеціально для OBOZREVATEL.

- Олександре Юрійовичу, як ви оцінюєте результати першого туру?

- Я балотувався в президенти з чіткою програмою. І у нас було практично всього два місяці донести її до виборця. Багато що вдалося зробити, багато що ще належить зробити, але в програму свою я вірю, тому що це перш за все захист людей. І я залишаюся вірним нашій програмі.

Олександр Вілкул vilkul.ua

Як я і говорив протягом цієї непростої передвиборчої кампанії, Порошенко повинен піти. Ми вже все розуміємо, що він накоїв. Війна, тисячі загиблих, мільйони біженців, мільйони тих, хто виїхав з країни на заробітки, зруйнована економіка, жебрацькі пенсії і зарплати, відсутність медицини, нелюдські тарифи.

Україна опинилася, на мій превеликий жаль, перед вибором між очевидним злом і неймовірним ризиком. Зло вибирати не можна. Крапка.

- За кого ви будете закликати голосувати у другому турі? За Зеленського?

- До другого кандидата, Володимира Зеленського, у мене є серйозні питання. Думаю, настав час, щоб він на них відповів мільйонам українців. З того, що він озвучив уже, у мене з ним серйозні, принципові розбіжності по медичній реформі. Я не розумію, як можна підтримувати геноцидні експерименти санітарки Супрун, це повне нерозуміння теми. У мене з ним серйозні розбіжності з приводу геополітичної позиції України. Я, як відомо, прихильник позаблокового, нейтрального статусу, вважаю його найсильнішою позицією для нашої країни.

У Володимира є зараз три тижні дати українцям вичерпні відповіді по цих та багатьох інших питань. Три тижні – це достатньо часу. Україна не може чекати. Люди не можуть чекати, і не можна дозволити їх знову обдурити.

Ще раз підкреслю – справа не в персоналіях, я завжди стверджував, що принципи, чіткий план і професійні здібності втілити його в життя – ось, що важливо насправді. Я залишаюся вірним своїм принципам і продовжу доносити їх до людей і захищати їх інтереси.

- А свої результати як оцінюєте? Сподівалися отримати більше голосів?

- Я прийняв бій насправді всього за пару з гаком місяців до виборів, після зради і втечі Бойка в обійми Медведчука і їх змови просувати чинного Президента до другого туру, прикидаючись при цьому опозицією. Але я спокійний. Як сказав Авраам Лінкольн, можна обманювати всіх людей час від часу, і деяких людей весь час, але ви не можете обманювати всіх людей вічно.

Мало було часу, я проводив по кілька зустрічей в день. Люди зустрічали прекрасно. Упевнений, що кожен, кого я зустрів, перед ким встиг виступити, потиснути руку, поговорити, - проголосували за мене. А це майже вісімсот тисяч чоловік, і я вдячний кожному і кожній. Я тепер у відповіді перед ними.

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Упевнений, на парламентських виборах наша команда заслужить велику довіру виборців. Якби на цих виборах в бюлетенях замість імен і прізвищ були б прописані основні пункти програм кандидатів, я б переміг в першому турі, без скромності, тому що у мене сама зважена, проукраїнська, політично і економічно обгрунтована програма. Але історія, як відомо, не терпить умовного способу. У мене немає часу і немає причин турбуватися. Моя наступна передвиборна кампанія вже почалася. Я пішов в політику, щоб захищати людей, я пішов у президенти захищати людей. Я продовжую це робити.

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