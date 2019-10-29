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29 жовтня • оновлено в 12:35
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Україна оголосила про початок відведення військ у Золотому

29.8т Читати матеріал російською

Українська сторона у вівторок, 29 жовтня, починає відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України України Вадим Пристайко журналістам у Маріуполі, передає "Інтерфакс Україна".

ЗСУ і "ЛНР" вже запустили сигнальні ракети в знак готовності до відведення сил у Золотого.

"До самої зустрічі у "нормандському форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається просто зараз. Ми стартуємо від сьогодні", – сказав Пристайко.

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Україна оголосила про початок відведення військ у Золотому

Україна оголосила про початок відведення військ у Золотому

Пресслужба ООС

Пристайко повідомив, що процес розведення буде підтверджено спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Чому ми затрималися? Нам потрібно, щоб це було не просто відведення, а воно повинно бути перевірено і підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку", – підкреслив Пристайко.

За його словами, після Золотого і дотримання необхідного режиму припинення вогню буде також розведення сил в Петровському.

У "ЛНР" також підтвердили початок відведення військ біля Золотого 29 жовтня.

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Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Nayden Serg
Nayden Serg
Галушкин Петро ----- ты не петро, а ПЕдрилло Какушкин, мой лапы в море Лаптевых, мразина.
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Куни Чан
Куни Чан
Лохонацики соснули)) Лохоурки все еще ждем репараций?
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
СЛАВА ДHP! ГЕРОЯМ ДHP СЛАВА! СЛАВА ЛHP! СМЕРТЬ УКРАИНЕ!
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