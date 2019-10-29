Українська сторона у вівторок, 29 жовтня, починає відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України України Вадим Пристайко журналістам у Маріуполі, передає "Інтерфакс Україна".

ЗСУ і "ЛНР" вже запустили сигнальні ракети в знак готовності до відведення сил у Золотого.

"До самої зустрічі у "нормандському форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається просто зараз. Ми стартуємо від сьогодні", – сказав Пристайко.

Україна оголосила про початок відведення військ у Золотому Пресслужба ООС

Пристайко повідомив, що процес розведення буде підтверджено спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Чому ми затрималися? Нам потрібно, щоб це було не просто відведення, а воно повинно бути перевірено і підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку", – підкреслив Пристайко.

За його словами, після Золотого і дотримання необхідного режиму припинення вогню буде також розведення сил в Петровському.

У "ЛНР" також підтвердили початок відведення військ біля Золотого 29 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.

Відведення військ відбудеться у рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.

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