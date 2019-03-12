"Україна нічого не винна": соратник Горбачова оцінив крах "дружби" з Росією

1 квітня Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією припинить свою дію. З цього приводу російський МЗС направив Україні ноту, в якій звинуватив українську сторону в недотриманні зобов'язань, прийнятих в рамках Договору в 1999 році, а також закликав виконувати їх.

"Договори повинні дотримуватися! Це - основний принцип цивільного і міжнародного права. У даному випадку, я думаю, російський МЗС лукавить", - сказав в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL російський вчений-історик, радник екс-президента Радянського Союзу Михайла Горбачова Віктор Мироненко.

- Вікторе Івановичу, на вашу думку, чи винна Україна щось Росії - після того, що сталося в 2014 році і продовжує відбуватися? І що винна Україні РФ?

- Ви досить своєрідно формулюєте запитання: що Україна кому винна.

Я не думаю, що Україна будь-кому будь-що винна. Я твердо дотримуюся того, що договори повинні дотримуватися - рacta sunt servanda. Це - основний принцип цивільного і міжнародного права. Старе добре політичне правило, без дотримання якого міжнародні відносини просто неможливі.

Але в даному випадку я думаю, що російський МЗС лукавить. Тому що, як це не пояснюй, в тому числі якимись поки що не здійсненими намірами України, за фактом угоди були порушені з російської сторони.

Для цього не потрібно заглиблюватися в Договір – досить відкрити його перші сторінки, і ви побачите, що одне з його основних положень гарантує територіальну цілісність, недоторканність територій і кордонів однієї з договірних сторін.

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У цьому сенсі, надаючи підтримку терористам і ухвалюючи рішення про анексію Криму, на мій погляд, російське керівництво, російські політики, парламент і президент порушили цю угоду. Чому – це окрема, складна і довга розмова.

Тому я вважаю, не на Україні лежить головна відповідальність і провина за те, що цей Договір, який, на мій погляд, має колосальне, доленосне значення для обох країн – і для Росії, і для України, припиняє свою дію. Цей Договір був в першу чергу зруйнований неправильною, з моєї точки зору, глибоко помилковою політикою щодо України.

- Так ви вважаєте, що Договір повинен бути реанімований – враховуючи його особливу значимість?

- Реанімація Договору – це досить складна річ. Я вважаю, що за нинішніх умов, коли одна й інша сторона займають взаємно заперечуюючі, несумісні позиції, ні про який договір не може бути й мови.

Я говорю про інше. На моє глибоке переконання, і Україна, і Росія сьогодні знаходяться в дуже складній внутрішній соціальній та економічній і в дуже несприятливій складній зовнішній політичній ситуації. Вони явно втрачають свої позиції і в економічному, і в політичному, і в будь-якому іншому сенсі. Явно відстають від розвинених держав і країн, що належать до тієї ж європейської цивілізації.

Мікроскоп

Напевно, можна і варто аналізувати, хто більше винен у тому, що це сталося. З моєї точки зору, більше винен той, хто сильніший, той, хто більший, і той, хто почав, тобто Російська Федерація – моя країна, в якій я живу.

Україна в даному випадку, як не крути і що не говори, виступає в ролі жертви, в ролі сторони, що обороняється, захищається, намагається зберегти, по-перше, свою цілісність, а, по-друге, свою самостійність, своє право самостійно приймати політичні рішення. Це одна сторона питання.

А друга сторона питання, для того і існують політики, щоб розуміти, що тільки найтісніша економічна, політична і інша взаємодія Росії і України можуть забезпечити їм необхідні темпи економічного розвитку, модернізації і, як наслідок, гідне місце в системі міжнародних відносин. Для мене це азбучна істина. Зі мною її поділяв, наприклад, покійний Збігнєв Бжезинський. Пам'ятаєте: "Росія без України..."!? Можна і навпаки. Поділяють її і більшість сумлінних і тих, що володіють предметом, експертів, що аналізують ситуацію в Східній Європі.

Тому відсутність правової основи - "великої", як її називали, угоди між двома цими країнами, і, як наслідок, відсутність нормальних економічних відносин завдає і завдаватиме колосального збитку обом сторонам.

Але Договір, звичайно, перестав діяти, тому що він позбавлений сенсу за тієї політики, яку здійснює російське керівництво.

- 31 березня в Україні пройдуть президентські вибори. Чи допускаєте ви, що новий президент України, налаштований проросійськи – серед кандидатів такі є – може скасувати попереднє рішення президента Порошенка про припинення дії цього Договору та знову ввести його в дію?

- Наскільки я пам'ятаю, рішення ухвалила Верховна Рада.

- Так, звісно. Президент Порошенко підписав закон, ухвалений раніше Радою.

- Значить, це абсолютно легітимне рішення, ухвалене парламентом країни і її президентом. І ніхто цього рішення скасувати не може, крім самого парламенту і нового президента.

- Але восени в Україні буде обрано новий склад парламенту.

- Я ж не футуролог, я історик. Я вивчаю те, що було, а не те, що буде (сміється).

Але, якщо питаєте мене, як історика, виходячи з того, що я, як історик, що займається новітньою історією України, знаю, я скажу, що в Україні настрої в суспільстві, настрої депутатів, політиків - більшості за останні роки сильно змінилися. В Україні відбулася певна консолідація громадської думки і політичних сил, у всякому разі щодо політики Російської Федерації. І, чесно кажучи, жоден новий обраний президент не зможе цю ситуацію, ці настрої і це ставлення змінити. Якщо тільки він не має наміру здійснити політичне "самогубство". Серед усіх кандидатів я не знаю жодного, хто б в своїх передвиборчих обіцянках заявляв би про те, що він має намір поступитися якимись територіями або відмовитися від того, що в Україні називають "європейським вибором" і у разі свого обрання укласти новий договір з Російською Федерацією.

Я думаю, укладення нового договору між РФ і Україною абсолютно неминуче, але після того, що зроблено, що сталося, для цього будуть потрібні роки і величезні взаємні зусилля, до чого ані та, ані інша сторона сьогодні не готові. З обох боків вимагатиметься чесний аналіз того, що призвело до руйнування і Великого Договору, і відносин. І тільки після цього можна буде думати про якусь нову угоду. Але він буде вже зовсім іншим, так би мовити, позбавленим ілюзій.

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Але це справа далекого майбутнього. Якщо говорити про відмінності в заявах найбільш рейтингових кандидатів, то я звернув увагу на заяву Зеленського про те, що потрібно все-таки усвідомлювати, що в найгострішій проблемі, яка сьогодні є в Україні – війна на сході – є і внутрішня складова. Звичайно, підтримка терористів з Росії очевидна, і це - акт агресії, як його не пояснюй. Але там є і внутрішня складова, з якою потрібно рахуватися. По-моєму, він сказав про те, що, якщо ми хочемо вирішити проблему політичним шляхом, потрібно розмовляти, і з Росією, і з терористами, як би важко і неприємно це не було. Про це говорив і Андрій Єрмолаєв - на мій погляд, один з найглибших українських аналітиків.

- Що, на вашу думку, повинна відповісти Україна на ноту російського МЗС? Якщо взагалі повинна відповідати.

- Якби, наприклад, українським президентом або міністром закордонних справ був я, я б відповів тільки одне: дії російського керівництва, починаючи з 2014 року, а насправді значно раніше – починаючи з 2004 року, а насправді ще раніше, – та політика, яку проводить російське керівництво, яку я називаю "політикою обмеженого суверенітету" і "політикою сфер особливого впливу", є несумісною з тим документом, який був прийнятий в 1997 році – з (зверніть увагу на назву!) Договором про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною.

Тобто ані політика, що проводиться російським керівництвом, ані нинішній стан відносин між двома державами не дають підстав навіть просто вести мову не лише про дружбу і партнерство, а навіть про просте і, скажу ще раз, вкрай необхідне для обох країн економічне співробітництво.

Україна має більш ніж переконливі підстави говорити про те, що, оскільки Договір не виконується російською стороною, українська сторона також не бачить сенсу пов'язувати себе якимись зобов'язаннями за цим Договором. Я б відповів так. І, мабуть, відповідь такою і буде.

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