Статус УБД для добровольців: Зеленський підписав остаточний закон

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 грудня, підписав закон про надання статусу учасника бойових дій (УБД) бійцям добровольчих формувань.

Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПО. Уточнимо, що йдеться про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції".

Зазначається, що закон дозволяє членам добровільних формувань, які брали участь у захисті незалежності та суверенітету України під час антитерористичної операції, отримати офіційний статус УБД. Таким чином на них будуть поширюватися соціальні гарантії, які передбачені законом про ветеранів та членів їх сімей.

Рішення про надання статусу УБД буде приймати міжвідомча комісія.

Закон передбачає надання статусу учасника бойових дій тим, хто брав участь в АТО не менше 30 календарних днів (зокрема за сукупністю днів перебування).

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У першому читанні законопроект №2045-1 Верховна Рада прийняла 29 жовтня. Тоді його підтримав 321 парламентарій.

У другому читанні документ ухвалили 4 грудня.

Відповідно до закону, українські воїни-добровольці отримають державні соціальні пільги, серед яких – 75% знижки на квартплату і комунальні послуги.

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