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23 грудня • оновлено в 20:38
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Статус УБД для добровольців: Зеленський підписав остаточний закон

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 грудня, підписав закон про надання статусу учасника бойових дій (УБД) бійцям добровольчих формувань.

Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПО. Уточнимо, що йдеться про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції".

Зазначається, що закон дозволяє членам добровільних формувань, які брали участь у захисті незалежності та суверенітету України під час антитерористичної операції, отримати офіційний статус УБД. Таким чином на них будуть поширюватися соціальні гарантії, які передбачені законом про ветеранів та членів їх сімей.

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Рішення про надання статусу УБД буде приймати міжвідомча комісія.

Закон передбачає надання статусу учасника бойових дій тим, хто брав участь в АТО не менше 30 календарних днів (зокрема за сукупністю днів перебування).

Статус УБД для добровольців: Зеленський підписав остаточний закон

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі АТО на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Законодавство добровольці
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все под суд пойдут...
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