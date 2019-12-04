УБД для добровольців: монобільшість Ради ухвалила остаточне рішення

Парламентська більшість у Верховній Раді України ухвалила в другому читанні законопроєкт 2045-1, який передбачає надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань.

Йдеться про тих захисників, які не увійшли до складу ЗСУ, МВС, Національної гвардії та інших державних силових відомств. Документ підтримали 329 нардепів під час пленарного засідання парламенту 4 грудня.

Підсумки голосування Скриншот відео

Підсумки голосування по фракціях Скриншот відео

Зазначеним законопроєктом запропоновано доповнити Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", додавши до переліку учасників бойових дій добровольців.

Йдеться про осіб, які в складі добровольчих формувань, створених або самоорганізованих для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менш ніж 30 календарних днів (зокрема в сумі) брали безпосередню участь в АТО чи ООС у взаємодії із ЗСУ, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією, СБУ та іншими офіційними силовими структурами України.

Новини Монобільшість у Раді ухвалила законопроєкт про зброю ЗСУ в особливий період

Водночас пропонується не поширювати цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (зокрема здійснювали волонтерську діяльність).

Законопроєктом пропонується також встановити механізм ухвалення рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам і встановлюються відповідні підстави.

Крім того, законопроєктом також пропонується поширити відповідні державні соціальні пільги та гарантії цих осіб на членів їхніх сімей.

Верховна Рада

"Ухвалення законопроєкту дозволить врегулювати правовий статус учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях і не увійшли до складу офіційних формувань", – йдеться у пояснювальній записці до документу.

Характерно, що під час розгляду правок до законопроєкту в залі парламенту спалахнув сканадал. Так, нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко зазначила, що 15-та правка містить колізію, яка дозволить отримувати статус УБД терористам "Л/ДНР". Через це вона посварилася зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Після перерви на консультацію нардепи все ж змогли досягти компромісу: вони проголосували документ в цілому, але незабаром домовилися внести ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15-й правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому читанні законопроєкт №2045-1 Верховна Рада ухвалила 29 жовтня. Тоді його підтримав 321 парламентар.

Згідно з документом, українські воїни-добровольці отримають державні соціальні пільги, серед яких – 75% знижки на квартплату і комунальні послуги.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram