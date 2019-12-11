У Зеленського змінили комюніке "нормандської зустрічі". Документ

На сайті Офісу президента опублікували відредагований текст комюніке "нормандської зустрічі" в Парижі.

Так, було змінено частину тексту де, говорилося про особливий статус окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Так, спершу було сказано, що "сторони висловлювали зацікавленість в досягненні домовленостей ... з усіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей".

У новій версії слова про закон були видалені: "сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей... щодо всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей".

Початковий текст комюніке Скріншот

Відредагований текст комюніке Скріншот

Відзначимо, що в оригінальному тексті комюніке немає слів про "закон".

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами саміту "нормандського формату", який відбувся 9 грудня в Парижі, сторони підписали спільне комюніке.

Також в "ДНР" пригрозили зірвати обмін полоненими і розведення військ на Донбасі через нібито недостовірного перекладу Україною комюніке "нормандської четвірки".

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