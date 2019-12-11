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11 грудня • оновлено в 16:59
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У Зеленського змінили комюніке "нормандської зустрічі". Документ

1.4т
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На сайті Офісу президента опублікували відредагований текст комюніке "нормандської зустрічі" в Парижі.

Так, було змінено частину тексту де, говорилося про особливий статус окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Так, спершу було сказано, що "сторони висловлювали зацікавленість в досягненні домовленостей ... з усіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей".

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У новій версії слова про закон були видалені: "сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей... щодо всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей".

Початковий текст комюніке

Початковий текст комюніке

Скріншот

Відредагований текст комюніке

Відредагований текст комюніке

Скріншот

Відзначимо, що в оригінальному тексті комюніке немає слів про "закон".

У Зеленського змінили комюніке "нормандської зустрічі". Документ

Скріншот

parisnormandiesummit from Piter234903

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами саміту "нормандського формату", який відбувся 9 грудня в Парижі, сторони підписали спільне комюніке.

Також в "ДНР" пригрозили зірвати обмін полоненими і розведення військ на Донбасі через нібито недостовірного перекладу Україною комюніке "нормандської четвірки".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Місце
Україна
Теги
Офіс президента нормандський формат
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что вы ожидали от Украины. Ложь и лицемерие, стали нормой поведения...
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0
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Узнаю Шариковых: "Пропечатал в газете - и шабаш!"
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЗЕЛЯ ПРИЕЗЖАЛ В ПАРИЖ??? СРАЗУ БЫ ОТ СЕБЯ СВОИ ХОТЕЛКИ НАПЕЧАТАЛИ, И ВСЁ!
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