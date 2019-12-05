У Зеленського придумали заміну "Л/ДНР" у Мінську: "республіки" огризнулися

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив про намір залучити до переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську представників окремих районів Донбасу, які переїхали на підконтрольну Києву територію.

Планами він поділився під час виступу у Chatham House в Лондоні у четвер, 5 грудня, пише "Інтерфакс-Україна".

Ідея полягає в тому, що необхідно обрати по представнику від кожного району Донецької та Луганської областей. Це повинні бути люди, які проживають на підконтрольній Україні території і мають правовий зв'язок із Донбасом: реєстрацію, нерухомість, бізнестощо. Всього таких представників територій буде 18.

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Помічник Зеленського також наголосив, що це повинні бути відомі люди, до яких дослухаються, які мають хорошу репутацію, зокрема спортсмени, діячі культури.

Україна зі свого боку також обирає 18 представників. Разом 36 осіб мають обрати шістьох, які від імені ОРДЛО і братимуть участь у Мінському процесі.

Помічник Зеленського зазначив, що російська сторона завжди каже, що Україна "має говорити з територіями, сідати за стіл із цими людьми, але ми не можемо говорити з людьми, яких не визнає міжнародне право".

"Але ми готові говорити з нашими громадянами. Я думаю, що якщо ми узгодимо це, це буде дуже революційним рішенням, яке кардинально змінить розклад. Бо до сьогодні у нас були лише представники цих невизначених угруповань, які були присутні як "експерти", – вважає він.

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У "ДНР" зі свого боку заявили, що задуми Києва про зміну складу Контактної групи нібито повністю суперечать самій суті Мінського процесу, покликаного посадити протиборчі сторони за стіл переговорів для врегулювання конфлікту.

"Якщо Київ сам обиратиме, з ким вести переговори, то весь процес втрачає сенс. Очевидно, що українська влада не хоче домовлятися з легітимними представниками "республік", котрі намагаються відстояти законні інтереси народу, а планує натомість вибрати "балакучі голови", які висловлюватимуть зручну для них точку зору", – огризнулася "представниця" "ДНР" Наталя Ніканорова.

"Пан Єрмак так затято наполягає на зміні складу Контактної групи з боку "республік" лише тому, що ми вимагаємо від української сторони діалогу саме з нашим народом, а не з Російською Федерацією, яка, як і ОБСЄ, є посередником переговорного процесу", – висловилася вона .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єрмак заявив, що Зеленський розглядає можливість внесення змін до Конституції про особливий статус Донбасу після "нормандської зустрічі".

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