Радник президента України Володимира Зеленського та "сірий кардинал" при Вікторі Януковичі, дипломат Руслан Демченко може стати новим міністром закордонних справ.

Про це в Facebook написав український журналіст Сергій Сидоренко.

"Уже з місяць в МЗС і в ОПУ говорять про те, що одним з кандидатів є Руслан Михайлович Демченко. І це не просто чутки", – написав він.

Володимир Зеленський

При цьому Сидоренко зазначив, що сам Демченко може і відмовитися від посади.

"Але те, що такий кандидат в принципі розглядається – це більше ніж показник. Для багатьох це вже плювок", – акцентував журналіст.

Відзначимо, що раніше Демченко радником п'ятого президента Петра Порошенка. Також чиновник був глава протоколу і офісу президента Віктора Ющенка. А при Януковичі був куратором відносин України з Росією.

Руслан Демченко Вікіпедія

Додамо, що Демченко брав участь в засіданні Кабінету міністрів від 21 листопада 2013 року, уряд Миколи Азарова прийняв рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

За часів міністра Леоніда Кожари Демченко став "сірим кардиналом" МЗС, відповідаючи за зовнішню політику країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив у владу деяких посадових осіб з уряду Миколи Азарова, які підпадають під дію закону про люстрацію.

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