Головна Новини
26 лютого • оновлено в 16:51
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Зеленського хочуть дати "сірому кардиналу" Януковича крісло міністра

2.9т
Читати матеріал російською

Радник президента України Володимира Зеленського та "сірий кардинал" при Вікторі Януковичі, дипломат Руслан Демченко може стати новим міністром закордонних справ.

Про це в Facebook написав український журналіст Сергій Сидоренко.

"Уже з місяць в МЗС і в ОПУ говорять про те, що одним з кандидатів є Руслан Михайлович Демченко. І це не просто чутки", – написав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

При цьому Сидоренко зазначив, що сам Демченко може і відмовитися від посади.

"Але те, що такий кандидат в принципі розглядається – це більше ніж показник. Для багатьох це вже плювок", – акцентував журналіст.

Відзначимо, що раніше Демченко радником п'ятого президента Петра Порошенка. Також чиновник був глава протоколу і офісу президента Віктора Ющенка. А при Януковичі був куратором відносин України з Росією.

Руслан Демченко

Руслан Демченко

Вікіпедія

Додамо, що Демченко брав участь в засіданні Кабінету міністрів від 21 листопада 2013 року, уряд Миколи Азарова прийняв рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

За часів міністра Леоніда Кожари Демченко став "сірим кардиналом" МЗС, відповідаючи за зовнішню політику країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив у владу деяких посадових осіб з уряду Миколи Азарова, які підпадають під дію закону про люстрацію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Офіс президента
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
17
1
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
А Петя П., стоявший у истоков партии регионов и служивший Януковощу на многих должностях и ставший президентом - это не плевок. Это откровенный золотой дождь на тыквы "патриотов")
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кот Мирослава
Кот Мирослава
Пусть ставят кожару ( в доме которого застрелили человека)- чего мелочится!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-вот где плевок
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги