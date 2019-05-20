"У США це всім остогидло": американський політолог дав важливі поради Зеленському

Новий президент України Володимир Зеленський має привести Україну до НАТО і перемогти у війні з корупцією.

Американським політикам першої величини вже осточортіло, що корумповані українські політики через свою жадібність і самозбагачення ведуть країну шляхом зубожіння і це кричуща ганьба, що країна з такими природними ресурсами посідає друге місце у рейтингу найбідніших у Європі, написав у блозі на OBOZREVATEL американський політолог Джейсон Смарт.

"Зеленський має розуміти, що українці хочуть реальних змін. І якщо він хоче зберегти популярність у 73% своїх виборців, то має чітко показати, що жорстко боротиметься з корупцією і не зупиниться ні перед чим, аби привести Україну до НАТО. Я зараз у Вашингтоні і тут всім остогид цей театр абсурду з корупцією в Україні", — запевнив політолог.

Джейсон Смарт Політичний Огляд

За його словами, першим кроком в антикорупційному напрямку має стати відкритість під час призначення людей на ключові посади в НАБУ і ГПУ. Це мають бути кваліфіковані фахівці, які обстоюють пронатівську позицію.

"Працівники НАБУ і ГПУ більше, ніж будь-хто інший в уряді, повинні демонструвати західним партнерам, що Україна готова об'єднатися і почати війну проти корупції і, таким чином, претендувати на членство у НАТО", — вважає Смарт.

Він звернув увагу на те, як у США і ЄС призначають людей на високі посади, суть яких бути менеджером, а не адвокатом чи юристом.

"У багатьох країнах НАТО міністр оборони ніколи не служив у збройних силах — він просто чудовий керівник і вміло керує організацією. Тому кандидати на високі посади в Україні повинні мати досвід роботи не тільки з американськими політиками, а й з американськими дипломатами та з розвідувальними службами. Вони мають знати і розуміти дипломатію двосторонніх відносин, і бачити, як просувати Україну в бік Заходу", — упевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський став президентом України. Він назвав перше завдання, яке ставить перед собою і своєю командою.

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