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"У США це всім остогидло": американський політолог дав важливі поради Зеленському

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Новий президент України Володимир Зеленський має привести Україну до НАТО і перемогти у війні з корупцією.

Американським політикам першої величини вже осточортіло, що корумповані українські політики через свою жадібність і самозбагачення ведуть країну шляхом зубожіння і це кричуща ганьба, що країна з такими природними ресурсами посідає друге місце у рейтингу найбідніших у Європі, написав у блозі на OBOZREVATEL американський політолог Джейсон Смарт.

"Зеленський має розуміти, що українці хочуть реальних змін. І якщо він хоче зберегти популярність у 73% своїх виборців, то має чітко показати, що жорстко боротиметься з корупцією і не зупиниться ні перед чим, аби привести Україну до НАТО. Я зараз у Вашингтоні і тут всім остогид цей театр абсурду з корупцією в Україні", — запевнив політолог.

Джейсон Смарт

Джейсон Смарт

Політичний Огляд

За його словами, першим кроком в антикорупційному напрямку має стати відкритість під час призначення людей на ключові посади в НАБУ і ГПУ. Це мають бути кваліфіковані фахівці, які обстоюють пронатівську позицію.

"Працівники НАБУ і ГПУ більше, ніж будь-хто інший в уряді, повинні демонструвати західним партнерам, що Україна готова об'єднатися і почати війну проти корупції і, таким чином, претендувати на членство у НАТО", — вважає Смарт.

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Він звернув увагу на те, як у США і ЄС призначають людей на високі посади, суть яких бути менеджером, а не адвокатом чи юристом.

"У багатьох країнах НАТО міністр оборони ніколи не служив у збройних силах — він просто чудовий керівник і вміло керує організацією. Тому кандидати на високі посади в Україні повинні мати досвід роботи не тільки з американськими політиками, а й з американськими дипломатами та з розвідувальними службами. Вони мають знати і розуміти дипломатію двосторонніх відносин, і бачити, як просувати Україну в бік Заходу", — упевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський став президентом України. Він назвав перше завдання, яке ставить перед собою і своєю командою.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Володимир ЗеленськийДжейсон Смарт
Місце
Україна
Теги
СШАГПУГПУ& НАБУ НАБУ
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Наставление Зеленскому от америкосов: ".. специалисты, которые отстаивают пронатовскую позицию,....Поэтому кандидаты ... должны иметь опыт работы.... с американскими дипломатами и с разведывательными службами." НИ-ХЕ -РА СЕБЕ наставление!!
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
страны советов давно нет, а советчиков меньше не стало!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А какое это второе место? Первое Первое место! Самая нищая страна Европы . Что касается НАТО . Россия никогда не допустит что бы ракетные базы пиндосов стояли под Харьковом .Даже если для этого придется уничтожить Украину как государство. И хуй кто России в этом помешает . Гарантией тому "Калибры" "Поссейдоны" и всякие другие "кинжалы" с "буревестниками"
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Бешенство Ватки, ты затычка, живая? ну что раб пиндосовский? иди вубирай коррупцию, хуйло желто-синие.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И "Хуибр" тебе в жопу, ватодрочер на ватные страшилки )))))
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