Народний депутат України, член групи "Довіра" Сергій Вельможний підтвердив, що у його сина діагностували коронавірус. При цьому сам політик пройшов три тести, кожен з яких показав негативний результат, але все ще перебуває під підозрою.

Про це народний депутат заявив у коментарі OBOZREVATEL. Веломжний разом із сином перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. "Немає медикаментів і протоколу лікування. Я під підозрою, у сина – позитивний (результат тесту на коронавірус. – Ред.)", – розповів депутат.

Вельможний пройшов три тести, кожен із яких показав негативний результат. Однак підозра на коронавірус все ще є. У нардепа температура 37,5, він залишається в ізоляції. Прийдешнє позачергове засідання Верховної Ради він пропустить, зараз читає юридичну літературу, розповів політик.

"Температура 37,5. Третій тест – негативний. Медсистема не готова! На засіданні не буду за станом здоров'я! Проводити потрібно з заходами безпеки, щоб ухвалити важливі закони та перейти працювати дистанційно", – розповів депутат.

Зазначимо, що Вельможний 17 березня був присутній на засіданні Верховної Ради, що підтверджується його голосуваннями.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, депутат Сергій Шахов, який перебуває у лікарні з коронавірусом, заявив, що у його соратника, депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного також підозрюють COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

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