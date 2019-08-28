У Путіна назвали умову для зустрічі в "нормандському форматі"

Кремль не висуває конкретних умов для проведення саміту "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція, Україна), проте пропонує провести підготовку.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що цьому має передувати зустріч помічників глав держав, щоб зустріч стала результативною для всіх, передають "РИА Новости".

"У Кремля немає умов, і про це говорив президент Росії Володимир Путін. І президент Путін теж є прихильником проведення такої зустрічі. Але, погодьтеся, щоб глави держав зібралися разом і почали щось обговорювати, хтось повинен підготувати фундамент для цього обговорення, хтось має виконати "домашню роботу", — сказав він.

Пєсков додав, що щодо дати такої зустрічі "є певні прикидки", але точний час поки невідомий.

"Нормандський формат" "24 канал"

"Президент Путін говорив, що він є прихильником цього. Але він також говорив, що необхідно підготувати цю зустріч, щоб вона була результативною в інтересах кожного з чотирьох учасників саміту", — уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни "Великої сімки" оприлюднили спільну декларацію, в якій згадується Україна, йдеться про те, що в наступні тижні Франція і Німеччина організують саміт у "нормандському форматі".

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