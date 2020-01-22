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22 січня • оновлено в 22:36
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"У моїй країні йде війна!" Зеленський звернувся до "стурбованих" країн

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Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі заявив, що Україні недостатньо "стурбованості" світу з приводу війни на Донбасі й анексії Криму Росією.

Під час виступу в середу, 22 січня, Зеленський наголосив, що всім країнам потрібно переосмислити проблеми міжнародної безпеки.

"Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати.

Світ згуртувався довкола вирішення цих питань, але чи достатньо загиблим українцям і тим, хто втратив будинки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості? Цього мало, і це правда", – заявив Зеленський.

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Зеленський у Давосі висловився про війну в Україні

Зеленський у Давосі висловився про війну в Україні

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у Давосі зробив гучну заяву про Донбас, повідомивши, що Україна готова завершити війну буквально сьогодні.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Російсько-український конфлікт Економічний форум в Давосі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія Давос
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
а что он ждет кроме "обеспокоенности"?
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2
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
бесполезно жаловаться, весь Мир знает какие вы конченные, и сколько стариков, женщин и детей вы убили на Донбассе... они же не дураки...
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Zhikharev Dmitry, именно, что не дураки, поэтому и не хотят связываться с неадекватным х-йлом.
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