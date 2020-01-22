"У моїй країні йде війна!" Зеленський звернувся до "стурбованих" країн

Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі заявив, що Україні недостатньо "стурбованості" світу з приводу війни на Донбасі й анексії Криму Росією.

Під час виступу в середу, 22 січня, Зеленський наголосив, що всім країнам потрібно переосмислити проблеми міжнародної безпеки.

"Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати.

Світ згуртувався довкола вирішення цих питань, але чи достатньо загиблим українцям і тим, хто втратив будинки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості? Цього мало, і це правда", – заявив Зеленський.

Зеленський у Давосі висловився про війну в Україні

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у Давосі зробив гучну заяву про Донбас, повідомивши, що Україна готова завершити війну буквально сьогодні.

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