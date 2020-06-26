У мережу злили інструкцію для "слуг народу" щодо головних скандалів: що дозволили говорити

Народні депутати від фракції "Слуга народу" отримали тези для коментарів ЗМІ і публічних виступів щодо резонансних тем і скандалів за останні 10 днів.

Документи виявилися в розпорядженні "Бабеля". За даними видання, готують тези аналітичний і медійний відділи СН, а курирує процес заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Депутатам пояснили, як коментувати паводок на Західній Україні, сексистський скандал за участю голови партії Олександра Корнієнка і керівника фракції Давида Арахамія, вибух житлового будинку в Києві і кримінальні справи проти Петра Порошенка.

Інцидент в Миколаєві з висловлюваннями керівників "Слуги народу"

Цей інцидент – фейк-сенсація. Відео розмови Корнієнка з Арахамія було змонтовано.

"Російська пропаганда може значно заощадити на тій невеликій частині нашого суспільства, яка підхоплює які завгодно фейки про владу, якщо цей фейк збігається з негативним емоційним ставленням цієї частини суспільства до влади".

Висловлювання були некоректні, але якщо людина йде в політику, потрібно бути готовим до "жорсткої системи".

У непорядний поведінці "слуг" звинувачують люди, які перетворили українську політику в "вільну касу" для себе і своїх господарів, частина з яких втекли за кордон. Вони – попередня влада – не зразок моралі, з цим лицемірством потрібно зав'язувати.

Паводок на Західній Україні

Центральна влада обов'язково допоможе. Мова про десятки мільярдів гривень.

Синоптик Наталія Діденко каже, що ліси не можуть стримати стихію. На початку 70-х в Україні було багато лісів, але паводкам вони не заважали.

Напередодні президент підписав закон "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення інвентаризації лісів". Закон допоможе зібрати актуальну інформацію про лісовий фонд країни.

З початку року влада провела 16,2 тисячі рейдів для запобігання незаконної вирубки лісів. У поліцію передали 286 матеріалів по темі.

Вибух газу в житловому будинку в Києві і питання інфраструктури

Якщо причина вибуху в тому, що в квартирах замість лічильників стояли шланги-перемички, газівників і їх керівництво потрібно строго покарати. Їхні дії – умисне вбивство.

Потрібно подумати про заборону підведення газу до нових будинків. Якщо люди неуважні і неадекватні, будинок з газом – це небезпека. Газ потрібно залишити тільки для опалення, а для інших побутових потреб використовувати електрику.

У старих будинках з газом потрібно встановити датчики, що сигналізують про витік.

"Порошенківці" звинувачують президента в тому, що він не приїхав на місце вибуху, тому що самі звикли піаритися на трагедії. За рішення цієї проблеми на місці відповідали мер Києва Віталій Кличко і голова МВС Арсен Аваков.

За зношену інфраструктуру відповідає місцева влада. Вона повинна думати не тільки про гроші і дерибан землі, а й про оновлення потенційно небезпечних об'єктів.

Справа Петра Порошенка

Порошенко не прийшов на допит в Госбюро розслідувань, тому що звик до привілеїв. "Добре, що хоча б не зображує хворого, як це робили його соратники і такі ж політики, як він, коли ставали фігурантами слідчих дій".

"Ніхто не тягає Порошенка по дахах у Києві, як це було під час переслідування Міхеїла Саакашвілі за часів Порошенка. Можна по-різному ставитися до Саакашвілі, але це було справжнє політичне переслідування". Політичні опоненти влади називають політичними переслідуваннями виключно ті судові процеси, які не подобаються їм особисто.

У Порошенка багато друзів серед західних політиків, яких він може попросити про підтримку. Але дружба не підмінить закон.

Влада співчуває Петру Порошенку в зв'язку зі смертю батька, але навіть цю подію прихильники Порошенка використовували для піару і політичної боротьби.

Справа Сергія Стерненка

Чи винен Стерненко – має вирішити не вулиця, не партії, не Facebook, а суд. Тиснути на суд чи вимагати просто когось відпустити – неприпустимо для цивілізованої держави.

Сторона Стерненка завжди буде говорити, що його дії – необхідна самооборона. Його опоненти будуть це заперечувати. Погоджуватися з кожною зі сторін, не читаючи справи, – значить робити політизований вибір. Це не коректно і не цивілізовано.

Питання про рейтинг влади і блогера Анатолія Шарія

Рейтинг влади падає, але повністю опонентам не перетікає – зростає кількість тих, хто не визначився. Значить, втрачені голоси можна повернути.

Соціологи стверджують, що частина виборців влади перейшла до Шарія. Ці люди в другому турі голосували протестно – проти Порошенка. Те, що вони відпали, – закономірно: Володимир Зеленський не скорився Кремлю і проводить патріотичну політику без націоналістичного пафосу Порошенка.

Ситуація з коронавірусом

Похід президента в кав'ярню під час карантину – менше порушення, ніж багатотисячний мітинг Порошенка. Тому перш ніж звинувачувати інших, потрібно поглянути на себе.

В Україні не було жорсткого карантину – військовий стан влада не вводила і права громадян не обмежувала. Обмеження були помірними, хоч і болючими для економіки.

Влада з нуля збудувала систему лабораторій, забезпечила людей засобами індивідуального захисту, реорганізувала роботу спиртової галузі, індексувала пенсії і т.д.

Місцева влада повинна була вирішити транспортні питання під час карантину, але мери, які найбільше критикують владу, цього не зробили.

Питання про війну на Донбасі

Україна прагне оживити "нормандський" формат, але Росія не йде на конструктивний діалог.

Опоненти влади вимагають від неї капітуляції. Якби в 1939, 1940, 1941-му році в Лондоні, Москві та Вашингтоні в більшості були люди, як зараз в ОПЗЖ, сьогодні б ніхто не насолоджувався життям.

Обстріли на Донбасі закінчаться за день, якщо Путін дасть наказ своїм військовим. Торгувати суверенітетом ми не будемо.

Місцеві вибори

Вибори точно пройдуть восени цього року.

Стратегія "Слуги народу" – об'єднати завершення децентралізації з перезавантаженням влади.

Партія мерів – кіт у мішку. Це спроба деяких мерів застрахуватися від покарання за зроблене. Жоден мер не може бути в опозиції до центральної влади, тому що жодне місто не може бути в опозиції до країни.

СН оприлюднить результати праймеріз своїх кандидатів в кінці червня – початку липня. Фіналізує рішення президент. "Ми всі – команда Зеленського, саме він привів нас у владу. Логічно, що ми будемо орієнтуватися на нього в цьому питанні".

Кадрова політика влади

Чиновники повинні показувати результат, який від них чекають, і не створювати нових проблем і конфліктів. "Якщо будь-яка людина перестає відповідати цим вимогам, її негайно звільняють, не дивлячись на те, яка особиста і політична вага була у цієї людини".

Ми не боїмося несподіваних кадрових рішень і пауз для пошуку кращих кандидатур. Кандидата на пост міністра культури шукали два місяці і знайшли людину з амбіцією.

Ніяких імунітетів від відставки немає. Що стосується відставки глави МВС Арсена Авакова, він керує системою, в якій працюють понад 300 тисяч осіб, і справляється. Всі незадоволені міністром можуть назвати альтернативних кандидатів. "Якщо немає таких кандидатур, то будь-які вимоги відставки – політиканство".

Призначення Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти – рішення Кабміну. Воно тимчасове. Кабмін не повинен затягувати з внесенням до парламенту кандидатур міністра освіти і енергетики, робота в якості в.о. – ненадійний формат.

Що стосується Шкарлета, багато часу приділяють обговоренню незмістовних речей, фактів з біографії, членства в Партії регіонів. Туди раніше заганяли всіх. Потрібно пам'ятати, що частина суспільства не сприймає кандидатів, які працювали в грантових організаціях. "Давайте не будемо сперечатися про такі і подібні речі, а подивимося краще на те, що можна зробити в нашій освіті".

Чому Рада відхилила програму Кабміну

Програма уряду не схожа на документ, який потрібен державі в умовах економічної кризи.

Депутати не хочуть давати уряду річний імунітет, тому що бояться втратити важелі парламентського контролю за діяльністю уряду, особливо в кадровій політиці.

Несхвалення програми не означає, що уряд найближчим часом відправлять у відставку. Це меседж Кабміну про необхідність більш тісного і рівноправного співробітництва з фракцією більшості.

Затвердження програми – політичний акт. Жодну з урядових програм не виконали. Програма потрібна коаліційному уряду, щоб зафіксувати компроміси різних політсил. Уряду монобільшості логічніше спиратися на програму президента і "Слуги народу" і діяти по ситуації.

Меморандум з МВФ

Майже всі, хто критикує новий меморандум про співпрацю з МВФ, раніше самі працювали в уряді і співпрацювали з фондом. Уряд Миколи Азарова, в якому працювали нинішні депутати ОПЗЖ і Петро Порошенко, погодилося на підвищення тарифів, обмеження зростання зарплат і збільшення пенсійного віку.

Якщо порівнювати з іншими президентами та урядами, на цей раз Україна позичила невелику суму. Звертатися до МВФ – нормальна практика.

У меморандумі немає асоціальних або деструктивних речей. Підпис Зеленського під ним означає, що "ніяких антилюдських рішень не буде. Це вже доведено першим роком його президентства. Зеленський – це не Порошенко, який підвищував тарифи навіть більше, ніж вимагав МВФ, щоб тільки йому не довелося виконувати антикорупційні обіцянки".

Про відхід моди на нові обличчя

Досвід – головне слово в нинішній політиці. Нові обличчя виконали завдання тільки частково – забезпечили умови для оновлення системи. Влада шукає компетентних людей, які разом з новими і недосвідченими політиками створять довгі стратегії і реалізують їх тактично.

Відео Зеленського про далекобійників

Чому президент вийшов в чат далекобійників? Тому що дістало. Держава витрачає десятки мільйонів гривень на оновлення доріг, а окремі групи людей свідомо їх знищують. Перевантажені фури – одна з найбільших проблем держави.

Висловлювання президента (про засранців) не було некоректним. Це найбільш м'яке, що можна сказати про тих, хто знищує дороги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентська фракція "Європейська солідарність" направила звернення до керівництва Верховної Ради і до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням надати публічну оцінку висловлюванням керівництва фракції "Слуга народу" про "робочу бабу" і президента України про "засранців".