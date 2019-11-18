Головна Новини
18 листопада • оновлено в 09:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Казахстані відхрестилися від планів на зустріч Зеленського і Путіна

539
Читати матеріал російською

Пропозиція про організацію зустрічі президентів України та Росії з боку першого лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва лунала лише як тема для обговорення на рівні експертів.

Що стосується будь-яких офіційних запрошень, то їх МЗС Казахстану не надсилав жодній зі сторін, передає Інтерфакс-Казахстан, посилаючись на слова глави відомства Мухтара Тлеуберді.

"Ви повинні розуміти, що про це Єлбаси (титул лідера нації у Казахстані, який носить Назарбаєв. – Ред.) говорив у "Астанинському клубі", а "Астанинський клуб" передбачає, що це просто тема для обговорення", – цитує главу МЗС Казахстану Lenta.ru.

Новини
"Ця пропозиція – не про Донбас!" Портников розкрив "пастку" Назарбаєва

Путін, Зеленський і Назарбаєв

Путін, Зеленський і Назарбаєв

Тлеуберді також наголосив, що слова Назарбаєва не є офіційною позицією влади країни, і уточнив, що МЗС Казахстану не надсилало офіційних запрошень до Києва і Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Нурсултан Назарбаєв
Місце
Казахстан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги