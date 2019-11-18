У Казахстані відхрестилися від планів на зустріч Зеленського і Путіна

Пропозиція про організацію зустрічі президентів України та Росії з боку першого лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва лунала лише як тема для обговорення на рівні експертів.

Що стосується будь-яких офіційних запрошень, то їх МЗС Казахстану не надсилав жодній зі сторін, передає Інтерфакс-Казахстан, посилаючись на слова глави відомства Мухтара Тлеуберді.

"Ви повинні розуміти, що про це Єлбаси (титул лідера нації у Казахстані, який носить Назарбаєв. – Ред.) говорив у "Астанинському клубі", а "Астанинський клуб" передбачає, що це просто тема для обговорення", – цитує главу МЗС Казахстану Lenta.ru.

Путін, Зеленський і Назарбаєв

Тлеуберді також наголосив, що слова Назарбаєва не є офіційною позицією влади країни, і уточнив, що МЗС Казахстану не надсилало офіційних запрошень до Києва і Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч президента Росії Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським на нейтральному майданчику.

Пізніше з'явилася реакція Кремля. Так, спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його шеф не вважає, що переговори із Зеленським доцільно проводити у форматі "зустріч заради зустрічі".

Також відреагував і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, запевнивши, що Зеленський не давав згоди, а просто був готовий прийняти допомогу Назарбаєва в організації.

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