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У Дніпрі депутат міськради побився з муніципальними інспекторами через літній майданчик кафе

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У Дніпрі демонтаж незаконного літнього майданчика одного з кафе закінчився бійкою. Інцидент стався 20 червня в арт-кафе "Невідомий Петровський".

Для демонтажу незаконної літньої тераси закладу туди прибули інспектори благоустрою міста і співробітники муніципальної варти, повідомили у прес-службі мера Дніпра (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Місце конфлікту в Дніпрі в арт-кафе "Невідомий Петровський"

Місце конфлікту в Дніпрі в арт-кафе "Невідомий Петровський"

Прес-служба мера Дніпра

За словами очевидців, роботам намагався перешкодити депутат міської ради Дмитро Хозін, якого називають одним із співвласників закладу. Захищаючи майно, Хозін з кулаками накинувся на представників мерії. Відомо також, що потерпілі написали заяву в поліцію.

Ситуацію прокоментував і мер Дніпра Борис Філатов. "Те, до чого неможливо звикнути на цій клятій роботі, так це до тотального лицемірства. Ти – депутат. Обраний від "БПП-Солідарність", який підписав коаліційну угоду з мером, але кожен Божий день ти розповідаєш, що влада краде і все робить неправильно. Той, що нахабно бреше, кривляється на сесії, маніпулює щирими почуттями людей, що збирає навколо себе міських мерзотників. Порожній, боягузливий і дріб'язковий, як будь-який інший справжній адепт "Демальянсу". Але при цьому ти – нахабна свиня, яка у власному (!) кафе поставила літній майданчик без єдиного (!!) документа (!!!). Просто тупо захопивши шматок тротуару і всі ці роки, прикриваючись депутатським мандатом, розповідаючи, що у тебе все в порядку. Сьогодні за рішенням виконкому знесли цей літній майданчик, так само, як і десятки інших "об'єктів", розташованих на самовільно захопленій міській землі. А депутат... Що депутат? Вирішив побитися з муніципалами і інспекторами з благоустрою", – написав Філатов на своїй сторінці в Facebook.

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Особа
Борис Філатов
Місце
УкраїнаДніпро
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