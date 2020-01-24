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24 січня • оновлено в 11:08
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У Держдумі запропонували Україні приєднатися до Союзної держави Росії та Білорусі

6.3т
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У Держдумі РФ заявили, що Україна може приєднатися до так званої Союзної держави Росії та Білорусі.

Зокрема, таку думку висловив пов'язаний із терористами "Л/ДНР" перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький. Його цитують "РИА Новости".

Так, за словами російського політика, українці, які приїжджають на "Слов'янський базар" у Вітебську, нібито вважають, що Союзна держава дає переваги у розвитку економіки та соціальної захищеності.

Віктор Водолацький запропонував Україні приєднатися до Союзної держави

Віктор Водолацький запропонував Україні приєднатися до Союзної держави

"Один "Слов'янський базар" чого вартий... Думаю, що підбивши безпосередні підсумки на сьогодні, якщо ми говоримо про третю слов'янську державу, можливо, вони теж приєднаються, щоб бути активним учасником для побудови таких взаємин", – видав Водолацкий.

Він також заговорив про нібито "величезну користь" від укладення такого "союзу".

На його переконання, зараз Росія і Білорусь "ефективно співпрацюють у рамках цього договору з питань оборони, промисловості, а також медицини й культури".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Союзна держава
Місце
Україна
Тег
політика
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Петров Игорь
Петров Игорь
...от идиот немытый, Украины по методичке кремлядской уже нет 6ой год
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В XУEBE говорят начали опять печeнюшки мaнкyртам раздавать, правда надо будет пару раз цибанутии зaвыть гимн Укpaины!!!
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Отвечу рос. госдуме за всех украинцев сразу: Идите на ...уй вместе со своим союзом! Так понятно?
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