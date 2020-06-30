У Британії поставили категоричну умову повернення Росії в G7
саміт G7.
Повернення РФ в формат "Великої сімки" неможливий, поки Росія веде війну проти України.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла пані посол Великобританії Мелінда Сіммонс, зазначивши, що навіть пандемія COVID-19 не привід, щоб повертати Росію в G7.
"Один з наративів був про те, що в зв'язку з коронавірусом Росію потрібно повернути в "Велику сімку", але Борис Джонсон був першим з лідерів держав G7, який сказав: цього не станеться, коронавірус – це не причина, щоб прощати агресію на сході Україна або незаконну анексію Криму", – зазначила вона.
Сіммонс підкреслила, що Росія сама виключили себе з G7 через подібного роду поведінку.
"Припиніть таку поведінку, тоді ми можемо говорити про "велику сімку" та про санкції. Але поки ви не виконаєте свою роль в Мінських угодах, поки ви не припините агресію проти України, такі варіанти не розглядаються", – підсумувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Дональд Трамп заявив, що присутність Росії в G7 "вимагає здоровий глузд". Американський глава вирішив відкласти проведення саміту "Великої сімки" до осені 2020 року і висловив бажання запросити на нього РФ.
Великобританія попередила, що накладе вето на таке рішення. Проти повернення РФ виступила і Канада, а також Франція.
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство не пускати Росію в G7, поки не будуть повернуті окуповані Донбас і Крим.