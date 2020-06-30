Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов очолив штаб партії "Європейська солідарність".

Про це Турчинов заявив на своїй сторінці у Facebook. Він не уточнив, чим саме займатиметься в штабі, створеному політичною силою Петра Порошенка.

"Мене не цікавить депутатський мандат або державні посади, але, щоб допомогти в об'єднавчому процесі та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська солідарність", – написав Турчинов.

Він зазначив, що Україні необхідне "мирне перезавантаження влади".

Турчинов очолив штаб "Європейської солідарності"

Турчинов очолив штаб "Європейської солідарності"

Як писав OBOZREVATEL раніше, Турчинов пояснив, чому Крим не врятували від окупації.