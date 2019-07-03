ЦВК зняла з виборів Клюєва і Шарія: перші подробиці

Центральна виборча комісія зняла з виборів до Верховної Ради колишнього главу адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія.
Усі члени ЦВК проголосували за це рішення, передає "Громадське".
Також члени комісії прийняли зміни до постанови щодо бюлетенів, якими прибрали з них прізвищв вибулих із виборчих перегонів кандидатів. Тепер це рішення повинні повідомити друкарні.
Шарій і Клюєв
Колаж
Відзначається, що перед голосуванням на засіданні ЦВК виступив представник Ліберальної партії, який висував Клюєва в депутати.
Він заявив, що є ряд постанов суду, якими спростовуються докази відсутності Клюєва в країні.
Андрій Клюєв
Today.ua
Відносно Шарія, СБУ опублікувала офіційний лист, адресований голові ЦВК Тетяні Сліпачук, у якому підтвердила, що блогер не проживав на території України протягом 5 років, як того для реєстрації на парламентські вибори вимагає закон.
Анатолій Шарій
Replyua.net
Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення ЦВК.
"На кількох сепаратистів і ворогів України в новій Верховній Раді буде менше", – заявив він.
Нагадаємо, офіційно балотуватися в народні депутати Андрія Клюєву, який був кандидатом по мажоритарному округу №46 у Донецькій області від "Ліберальної партії України", ЦВК дозволила більшістю голосів.
Однак, у нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби. Так, 21 червня він подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради. 23 червня ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації.
Але вже 1 липня Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації політика.
Як писав OBOZREVATEL:
Після реєстрації Клюєва, а також блогера Анатолія Шарія (який йде в парламент під №1 у політсилі "Партія Шарія") в соцмережах з'явилися заклики до українців вийти на акцію протесту.
Мітинг відбувся в центрі Києва 2 липня. Люди, що вийшли на Майдан Незалежності, вимагали не пустити цих кандидатів на вибори.
Не обійшлося без бійок, під час однієї з яких протестувальниками був жорстоко побитий журналіст видання "Страна" Влад Бовтрук.
Він впізнав нападника. Ним виявився "кілер" Аркадія Бабченка Олексій Цимбалюк.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".