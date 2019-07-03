ЦВК зняла з виборів Клюєва і Шарія: перші подробиці

Центральна виборча комісія зняла з виборів до Верховної Ради колишнього главу адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія.

Усі члени ЦВК проголосували за це рішення, передає "Громадське".

Також члени комісії прийняли зміни до постанови щодо бюлетенів, якими прибрали з них прізвищв вибулих із виборчих перегонів кандидатів. Тепер це рішення повинні повідомити друкарні.

Шарій і Клюєв Колаж

Відзначається, що перед голосуванням на засіданні ЦВК виступив представник Ліберальної партії, який висував Клюєва в депутати.

Він заявив, що є ряд постанов суду, якими спростовуються докази відсутності Клюєва в країні.

Андрій Клюєв Today.ua

Відносно Шарія, СБУ опублікувала офіційний лист, адресований голові ЦВК Тетяні Сліпачук, у якому підтвердила, що блогер не проживав на території України протягом 5 років, як того для реєстрації на парламентські вибори вимагає закон.

Анатолій Шарій Replyua.net

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення ЦВК.

"На кількох сепаратистів і ворогів України в новій Верховній Раді буде менше", – заявив він.

Нагадаємо, офіційно балотуватися в народні депутати Андрія Клюєву, який був кандидатом по мажоритарному округу №46 у Донецькій області від "Ліберальної партії України", ЦВК дозволила більшістю голосів.

Однак, у нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби. Так, 21 червня він подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради. 23 червня ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації.

Але вже 1 липня Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації політика.

Як писав OBOZREVATEL:

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