ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

ЦВК зняла з виборів Клюєва і Шарія: перші подробиці

21.1тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія зняла з виборів до Верховної Ради колишнього главу адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія.

Усі члени ЦВК проголосували за це рішення, передає "Громадське".

Також члени комісії прийняли зміни до постанови щодо бюлетенів, якими прибрали з них прізвищв вибулих із виборчих перегонів кандидатів. Тепер це рішення повинні повідомити друкарні.

Новини
Вибори в Раду: юрист пояснив, чому допустили Шарія і Клюєва

Шарій і Клюєв

Шарій і Клюєв

Колаж

Відзначається, що перед голосуванням на засіданні ЦВК виступив представник Ліберальної партії, який висував Клюєва в депутати.

Він заявив, що є ряд постанов суду, якими спростовуються докази відсутності Клюєва в країні.

Андрій Клюєв

Андрій Клюєв

Today.ua

Відносно Шарія, СБУ опублікувала офіційний лист, адресований голові ЦВК Тетяні Сліпачук, у якому підтвердила, що блогер не проживав на території України протягом 5 років, як того для реєстрації на парламентські вибори вимагає закон.

Анатолій Шарій

Анатолій Шарій

Replyua.net

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення ЦВК.

"На кількох сепаратистів і ворогів України в новій Верховній Раді буде менше", – заявив він.

Нагадаємо, офіційно балотуватися в народні депутати Андрія Клюєву, який був кандидатом по мажоритарному округу №46 у Донецькій області від "Ліберальної партії України", ЦВК дозволила більшістю голосів.

Однак, у нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби. Так, 21 червня він подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради. 23 червня ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації.

Але вже 1 липня Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації політика.

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Андрій КлюєвАнатолій Шарій
Місце
Україна
Теги
ЦВКполітика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
9
Смішно
33
Цікаво
4
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel