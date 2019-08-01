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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

ЦВК "пустила" в Раду ще 17 депутатів: повний список

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Центральна виборча комісія у четвер, 1 серпня, визнала обраними в Верховну Раду України ще 17 мажоритарних народних депутатів.

Тепер загальна кількість переможців позачергових виборів до парламенту на округах становить 153, передає прес-служба ЦВК.

"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 17 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України", – йдеться в повідомленні.

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Вибори в Раду: в ЦВК озвучили дату оголошення результатів

Ілюстрація. Верховна Рада України

Ілюстрація. Верховна Рада України

ТСН

Список визнаних обраними народних депутатів:

  1. Гузь Ігор – в ОВО №19,

  2. Медяник В'ячеслав – в ОВО №27,

  3. Корявченков Юрій – в ОВО №33,

  4. Герман Денис – в ОВО №35,

  5. Гнатенко Валерій – в ОВО №49,

  6. Арешонков Володимир – в ОВО №64,

  7. Кузьміних Сергій – в ОВО №67,

  8. Прощук Едуард – в ОВО №85,

  9. Горобець Олександр – в ОВО №95,

  10. Кузнєцов Олексій – в ОВО №106,

  11. Вельможний Сергій – в ОВО №112,

  12. Мезенцева Марія – в ОВО №168,

  13. Шенцев Дмитро – в ОВО №176,

  14. Мазурашу Георгій – в ОВО №203,

  15. Божик Валерій – в ОВО №204,

  16. Швець Сергій – в ОВО №214,

  17. Буймістер Людмила – в ОВО №223.

Як писав OBOZREVATEL, 31 липня загальна кількість депутатів, які перемогли на парламентських виборах у мажоритарних округах, становила 134.

29 липня ЦВК встановив результати на 35 округах, визнавши обраними 35 народних депутатів. 30 липня до них приєдналися ще 49 переможців в округах.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ЦВК політика Верховна Рада України депутат
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