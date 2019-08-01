ЦВК "пустила" в Раду ще 17 депутатів: повний список

Центральна виборча комісія у четвер, 1 серпня, визнала обраними в Верховну Раду України ще 17 мажоритарних народних депутатів.

Тепер загальна кількість переможців позачергових виборів до парламенту на округах становить 153, передає прес-служба ЦВК.

"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 17 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України", – йдеться в повідомленні.

Ілюстрація. Верховна Рада України ТСН

Список визнаних обраними народних депутатів:

Гузь Ігор – в ОВО №19, Медяник В'ячеслав – в ОВО №27, Корявченков Юрій – в ОВО №33, Герман Денис – в ОВО №35, Гнатенко Валерій – в ОВО №49, Арешонков Володимир – в ОВО №64, Кузьміних Сергій – в ОВО №67, Прощук Едуард – в ОВО №85, Горобець Олександр – в ОВО №95, Кузнєцов Олексій – в ОВО №106, Вельможний Сергій – в ОВО №112, Мезенцева Марія – в ОВО №168, Шенцев Дмитро – в ОВО №176, Мазурашу Георгій – в ОВО №203, Божик Валерій – в ОВО №204, Швець Сергій – в ОВО №214, Буймістер Людмила – в ОВО №223.

Як писав OBOZREVATEL, 31 липня загальна кількість депутатів, які перемогли на парламентських виборах у мажоритарних округах, становила 134.

29 липня ЦВК встановив результати на 35 округах, визнавши обраними 35 народних депутатів. 30 липня до них приєдналися ще 49 переможців в округах.

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