ЦВК "пустила" в Раду ще 17 депутатів: повний список

Центральна виборча комісія у четвер, 1 серпня, визнала обраними в Верховну Раду України ще 17 мажоритарних народних депутатів.
Тепер загальна кількість переможців позачергових виборів до парламенту на округах становить 153, передає прес-служба ЦВК.
"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 17 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України", – йдеться в повідомленні.
Ілюстрація. Верховна Рада України
ТСН
Список визнаних обраними народних депутатів:
Гузь Ігор – в ОВО №19,
Медяник В'ячеслав – в ОВО №27,
Корявченков Юрій – в ОВО №33,
Герман Денис – в ОВО №35,
Гнатенко Валерій – в ОВО №49,
Арешонков Володимир – в ОВО №64,
Кузьміних Сергій – в ОВО №67,
Прощук Едуард – в ОВО №85,
Горобець Олександр – в ОВО №95,
Кузнєцов Олексій – в ОВО №106,
Вельможний Сергій – в ОВО №112,
Мезенцева Марія – в ОВО №168,
Шенцев Дмитро – в ОВО №176,
Мазурашу Георгій – в ОВО №203,
Божик Валерій – в ОВО №204,
Швець Сергій – в ОВО №214,
Буймістер Людмила – в ОВО №223.
Як писав OBOZREVATEL, 31 липня загальна кількість депутатів, які перемогли на парламентських виборах у мажоритарних округах, становила 134.
29 липня ЦВК встановив результати на 35 округах, визнавши обраними 35 народних депутатів. 30 липня до них приєдналися ще 49 переможців в округах.
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