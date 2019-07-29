ЦВК "пустила" в Раду перших 35 народних депутатів: опубліковано список

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів в 35 окружних виборчих округах і визнала обраними 35 народних депутатів.

"Під час сьогоднішнього засідання, на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 35 ОВО", - повідомили Укрінформу в прес-службі ЦВК.

Так, офіційно народними депутатами 9-го скликання були визнані:

Ігор Палиця - в окрузі № 22; Ірина Констанкевич - в окрузі № 23; Кирило Нестеренко - в окрузі № 26; Ганна Лічман - в окрузі № 30; Володимир Захарченко - в окрузі № 31; Роман Каптелов - в окрузі № 36; Муса Магомедов - в окрузі № 45; Юрій Солод - в окрузі № 47; Максим Єфімов - в окрузі № 48; Вадим Новинський - в окрузі № 57; Сергій Магера - в окрузі № 58; Дмитро Лубинець - в окрузі № 60; Ігор Герасименко - в окрузі № 62; Богдан Кіцак - в окрузі № 63; Василь Петьовка - в окрузі № 72; Владислав Поляк - в окрузі № 73. Геннадій Касай - в окрузі № 74; Роман Соха - в окрузі № 75; Дмитро нальотів - в окрузі № 144; Юрій Шаповалов - в окрузі № 146; Костянтин Касай - в окрузі № 149; Олексій Мовчан - в окрузі № 150; Андрій Деркач - в окрузі № 159; Володимир Гевко - в окрузі № 167; Вікторія Кінзбурська - в окрузі № 171; Олександр Бакумов - в окрузі № 173; Євген Пивоваров - в окрузі № 175; Дмитро Мікіша - в окрузі № 181; Микола Стефанчук - в окрузі № 187; Сергій Лабазюк - в окрузі № 188; Антон Яценко - в окрузі № 200; Максим Перебийніс - в окрузі № 212; Артем Дубнов - в окрузі № 213; Богдан Яременко - в окрузі № 215; Роман Грищук - в окрузі № 222.

Верховна Рада Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками виборів до Верховної Ради більшість місць в новому скликанні отримає пропрезидентська партія "Слуга народу" - 254 з 424.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!