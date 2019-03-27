''Це реальність без Росії'': в Раді жорстко відповіли Жириновському

Російський політик Володимир Жириновський не зможе вплинути на проведення виборів президента України своїми скандальними ініціативами.

Про це заявив в ефірі ObozTV позафракційний народний депутат України Віктор Чумак, коментуючи зареєстрований у Держдумі РФ законопроект Жириновського про невизнання результатів виборів в Україні.

"У Росії можуть реєструвати що завгодно. Можуть зареєструвати невизнання держави Україна, невизнання США як суб'єкта міжнародного права. У них такі дивні речі бувають, як невизнання любові і можливості мати дітей за якусь іншу орієнтацію. Але це все одно не зникає. Це об'єктивна реальність без Росії", – зазначив нардеп.

"Буде чи не буде подання від Жириновського – від цього об'єкт того, що він хоче змінити, абсолютно не зміниться", – додав Чумак.

Володимир Жириновський duma.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фракція ЛДПР Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми РФ проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Ініціатива викликала захват у кремлівських пропагандистів і розсмішила українську громадськість.

Раніше депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито має всі підстави не визнавати законність виборів в Україні. Приводом для цього, за його словами, є відсутність можливості проголосувати у жителів окупованих його ж країною Криму і Донбасу.

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