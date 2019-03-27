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''Це реальність без Росії'': в Раді жорстко відповіли Жириновському

2.4тЧитати матеріал російською

Російський політик Володимир Жириновський не зможе вплинути на проведення виборів президента України своїми скандальними ініціативами.

Про це заявив в ефірі ObozTV позафракційний народний депутат України Віктор Чумак, коментуючи зареєстрований у Держдумі РФ законопроект Жириновського про невизнання результатів виборів в Україні.

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"У Росії можуть реєструвати що завгодно. Можуть зареєструвати невизнання держави Україна, невизнання США як суб'єкта міжнародного права. У них такі дивні речі бувають, як невизнання любові і можливості мати дітей за якусь іншу орієнтацію. Але це все одно не зникає. Це об'єктивна реальність без Росії", – зазначив нардеп.

"Буде чи не буде подання від Жириновського – від цього об'єкт того, що він хоче змінити, абсолютно не зміниться", – додав Чумак.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

duma.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Фракція ЛДПР Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми РФ проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Ініціатива викликала захват у кремлівських пропагандистів і розсмішила українську громадськість.

  • Раніше депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито має всі підстави не визнавати законність виборів в Україні. Приводом для цього, за його словами, є відсутність можливості проголосувати у жителів окупованих його ж країною Криму і Донбасу.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЖириновськийВіктор Чумак
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаВерховна Рада України
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Прикольно, Казларыльне единственное что осталось, самой себе что-то не признавать, блдь, и эти дегенераты считают себя самыми великими, длбйбы...
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de lik
de lik
Цэевропа сравнила себя с Америкой! Хахлы совсем с катушек с'ехали, вообще лошары
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