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"Це не просто земля!" У Зеленського взялися за Донбас і Крим: озвучений план

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Робоча група Комісії з питань правової реформи повинна сформувати пріоритетні напрямки розробки правових основ реінтеграції окупованих Донбасу і Криму.

Про це в Facebook розповів заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка. Він зазначив, що до 2020 року вже повинен був напрацьований перший пакет ініціатив президента Володимира Зеленського.

Робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, за його словами, сформована переважно з представників громадських організацій, і буде брати до уваги міжнародну практику.

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"Тимчасово окупована територія Донбасу і Криму – це не просто земля, яку нам потрібно повернути. Це українці, які на ній проживають, з якими нам потрібно налагодити спільне життя після п'яти років розриву, 1,4 мільйона внутрішньо переміщених осіб, багато з яких, цілком ймовірно, вирішать повернутися в свої нерідко пошкоджені будинки, і ще багато проблем, пов'язаних з тимчасовою окупацією нашої землі", – написав Рябошапка.

За його словами, для відновлення миру і нормального життя на окупованих територіях буде підготовлена концепція перехідного правосуддя, імплементовані норми і принципи міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права.

"Крім того, один із пріоритетів – нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що вирішити проблеми повернення Донбасу і Криму неможливо на законодавчому рівні, але при цьому додали, що можливість надання Донбасу автономії в складі України також буде обговорюватися у Верховній Раді.

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Війна на Донбасі
Особи
Руслан Рябошапка Володимир Зеленський
Місце
Україна
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