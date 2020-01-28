Труба вирішив оскаржити указ Зеленського щодо звільнення з ДБР

Колишній голова Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного суду України через звільнення його з посади директора Бюро.

Він вважає, що те рішення мало політичні мотиви. Про це ексчиновник написав у своєму Telegram-каналі.

"Подав позов до Верховного суду про визнання протиправним Указу президента України про дострокове припинення повноважень директора ДБР", – повідомив Труба.

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Він переконаний, що зняття з посади було політичним рішенням, яке "з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп".

Водночас додав, що оцінити його ефективність можна буде лише згодом. Щоправда, для цього теж має бути відповідне правове рішення.

"Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю, що дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку", – підсумував Труба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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