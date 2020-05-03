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3 травня • оновлено в 23:11
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Тищенко пообіцяв, що "Велюр" заплатить штраф і назвав умову

16.4т
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Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що ресторан "Велюр" сплатить штраф, якщо порушення в його роботі в карантин дійсно були зафіксовані.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook у неділю, 3 травня. Він сказав, що "директор ресторану оплатить штраф у цю ж секунду".

Скандал із рестораном "Велюр"

Скандал із рестораном "Велюр"

Колаж

"І я особисто це проконтролюю", – додав Тищенко. "Слуга" також сказав, що "своїми руками буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину". Подробиць такої ініціативи нардеп поки не повідомив.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Карантин в Україні
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу карантин скандали Ресторан "Велюр"
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Этот из тех тОнцоров, которым яйца не мешают! Как и его руководителю позорного оркестра - главному писюанисту страны - клоуну Зе!
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Мерзкое безмозглое, ещё и условия ставит. Случайная особь на горбу Зеленского пролезшее в Раду.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Наблюдатель Генрих, там большинство таких,впрочем как и главный клоун.
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