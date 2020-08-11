Тихановська виїхала з Білорусі до Литви: вона зникла напередодні ввечері

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська перебуває на волі в безпеці, напередодні вона виїхала в Литву.

Про це повідомив у Twitter глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Увечері 10 серпня штаб Тихановської повідомив, що вона зникла після візиту до Центральної виборчої комісії Білорусі.

Світлана Тихановська виїхала в Литву Лінас Лінкявічюс у Twitter

Раніше OBOZREVATEL писав, що на опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти КДБ.