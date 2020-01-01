"Тепер їх можна пі**ити?" "Смерть" депутатської недоторканності розбурхала українців

Українці позитивно відреагували на скасування недоторканності народних депутатів, яка припиняє діяти в Україні з 1 січня 2020 року.

Однак вони не вірять у те, що тепер парламент працюватиме краще. Своїми думками з цього приводу люди поділилися в коментарях під статтею OBOZREVATEL на сторінці у Facebook.

Так, за словами багатьох, зняття недоторканності – це лише спосіб замилити населенню очі.

З 1 січня 2020 року в Україні припиняє діяти недоторканність нардепів

"А хочеться вірити!", "Можна бити, за волосся по підлозі тягати?", "А хто судити їх буде?", "Ніхто в казки давно не вірить!", "Тепер їх можна пі**ти?", "Не можна, а потрібно!", "А поправки читали? Там чорт ногу зломить із цією недоторканністю", "Трохи! Тепер подвійний, та що там, потрійний турборежим увімкнуть, ось заживемо!", "Яке там "скасування"? Понти для лохів!", "Зняття недоторканності – це заводняк", – вважають українці.

"Смерть" депутатської недоторканності розбурхала українців Скриншот

"Смерть" депутатської недоторканності розбурхала українців Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 року в Україні припиняє діяти недоторканність народних депутатів.

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