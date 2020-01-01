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1 січня • оновлено в 13:08
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"Тепер їх можна пі**ити?" "Смерть" депутатської недоторканності розбурхала українців

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Українці позитивно відреагували на скасування недоторканності народних депутатів, яка припиняє діяти в Україні з 1 січня 2020 року.

Однак вони не вірять у те, що тепер парламент працюватиме краще. Своїми думками з цього приводу люди поділилися в коментарях під статтею OBOZREVATEL на сторінці у Facebook.

Так, за словами багатьох, зняття недоторканності – це лише спосіб замилити населенню очі.

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З 1 січня 2020 року в Україні припиняє діяти недоторканність нардепів

З 1 січня 2020 року в Україні припиняє діяти недоторканність нардепів

"А хочеться вірити!", "Можна бити, за волосся по підлозі тягати?", "А хто судити їх буде?", "Ніхто в казки давно не вірить!", "Тепер їх можна пі**ти?", "Не можна, а потрібно!", "А поправки читали? Там чорт ногу зломить із цією недоторканністю", "Трохи! Тепер подвійний, та що там, потрійний турборежим увімкнуть, ось заживемо!", "Яке там "скасування"? Понти для лохів!", "Зняття недоторканності – це заводняк", – вважають українці.

"Смерть" депутатської недоторканності розбурхала українців

"Смерть" депутатської недоторканності розбурхала українців

Скриншот

"Смерть" депутатської недоторканності розбурхала українців

"Смерть" депутатської недоторканності розбурхала українців

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 року в Україні припиняє діяти недоторканність народних депутатів.

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Автор
Марта Рок
Тема
Депутатська недоторканість
Місце
Україна
Теги
законопроект депутат
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Звон Владимир
Звон Владимир
Неприкосновенность сняли. А хорошо это или плохо покажет время. Поскольку неясным осталось: от кого эта неприкосновеность снята?
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Вейдер Дарт
Вейдер Дарт
И шо??? Гои вы думаете, что жиды станут меньше обворовывать Украину, боялись они вас, хоть со снятой неприкосновенностью, хоть с одетой!!! Как наёбывали, так и будут наёбывать!!! И никто из вас их пальцем не тронет, вся власть у них, любого из вас "героев - пиздителей" - ЗАПРЕСУЮТ!!!
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Вейдер Дарт, Тебе -холопу бесправному только и остается что гавкать... Бегом Жирику руку целовать -смерд
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шоб вы там все друг друга поубивали нах...
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