"Росія відповість": Україну привітали з перемогою в ООН у позові щодо Донбасу

Рішення Міжнародного суду ООН про визнання юрисдикції за скаргою України про фінансування Росією тероризму на Донбасі є світовим прецедентом.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на сторінці в Twitter, додавши, що таке рішення "буде дуже дорого коштувати Росії у всіх сенсах".

"Сьогоднішнє рішення... є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто ниє, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися", – написав Клімкін.

Він подякував усій українській команді за те, що довели справу в Міжнародному суді ООН до дуже важливої перемоги.

"Це – неймовірна команда, без компліментів", – підкреслив ексміністр.

Ілюстрація. Міжнародний суд ООН UN News

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зазначила, що рішення Міжнародного суду ООН може позитивно вплинути на питання створення спеціального трибуналу з розгляду кейса про збитий лайнер Малазійських авіаліній MH17 у небі над Донбасом, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що це важливо не тільки для України, думаю, що це також важливо для Нідерландів. Ми робимо спільні зусилля, щоб змусити Росію відповідати і створюємо спеціальний трибунал у рамках Ради безпеки ООН", – сказала Зеркаль на брифінгу в Гаазі (Нідерланди).

За її словами, Міжнародний суд ООН буде слухати цю справу, що, можливо, буде мати вплив на позицію РФ у Радбезі ООН.

"Це [рішення] означає, що Росія буде нести відповідальність, і буде виправдовуватися перед Міжнародним судом за те, як вона поставляла зброю в Україну...

Це означає, що і суд, і міжнародне співтовариство будуть у змозі своїми очима бачити, що відбувалося, мати доступ до всіх матеріалів, тим більше це може мати вплив на подальший розгляд питань створення того ж трибуналу в рамках Ради безпеки ООН", – підсумувала Зеркаль.

Ті, что РФ робіла и Робить на Донбасі, буде предметом РОЗГЛЯДУ МІЖНАРОДНОГО суду ООН. Сьогоднішне решение буде наддорого коштуваті России у ВСІХ СЕНС. Воно є світовім прецедентом и відповіддю для тих, хто скігліть, что важелів проти Агресор немає. Смороду є, за них нужно боротися - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 8, 2019

Дякую всій Нашій команді за ті, что довели Цю дело в Міжнародному суді ООН до хоч и проміжної, но дуже важлівої перемоги. Це - Неймовірна команда, без компліментів - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 8, 2019

Всі, хто планувалі хороніті міжнародне права, могут Зупинити. Так, решение що не приходять Одразу и це Розчарування для тих, хто пережіває серцем Втрата шкірного дня. Альо міжнародні закони - це теж Справжня сила - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ініціювала позов проти Російської Федерації у січні 2017 року з вимогою відшкодувати збитки за тривалі і систематичні порушення обох конвенцій.

У МЗС Росії відкинули будь-які звинувачення, заявивши, що "Україна зловживає міжнародними інструментами боротьби з фінансування тероризму та расовою дискримінацією для досягнення власних політичних цілей".

12 червня 2018 року вона подала в Міжнародний Суд ООН у Гаазі Меморандум у справі про застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич тоді прогнозував, що офіційний Київ має можливість нанести сильний удар Кремлю сотнями позовів від українських суб'єктів господарювання.

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