Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор засудив передачу до "суду" в анексованому Криму нової справи проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.

Як повідомляє офіційний сайт Постійного представництва США при ОБСЄ, про це Гілмор заявив під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації 11 червня.

Мустафа Джемілєв

"Росія продовжує репресії проти етнічних і релігійних меншин, у тому числі кримських татар… Цього тижня російська влада передала до суду нову кримінальну справу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва для заочного процесу. Це ще одна спроба звинуватити його і кримськотатарський народ у знак помсти за їхню опозицію до окупації", – сказав Гілмор.

При цьому він зазначив, що США вітають відкрите Головним управлінням Національної поліції України в Криму і Севастополі кримінальне провадження за фактом рейдів російських силовиків, які проходять на півострові стосовно представників релігійних громад.

"Колись людей, які беруть участь у цих рейдах, притягнуть до відповідальності", – додав посол.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо про передачу російським Слідкомом кримінальної справи щодо Мустафи Джемілєва до "суду". Після цього адвокат Джемілєва Микола Полозов повідомив, що ні його, ні його підзахисного ніхто про це не повідомив.

"Управління" Слідкому Росії в Криму 13 квітня пред'явило Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу – "перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якого до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою", "недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки" і "незаконне придбання і зберігання боєприпасів".

У Представництві президента України в АРК назвали політичним переслідуванням російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Як писав OBOZREVATEL, МЗС України закликало міжнародне співтовариство зупинити репресії Росії на окупованих українських територіях.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!