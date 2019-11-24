"Неефективні й некеровані": спливла скандальна розмова Луценка з адвокатом Трампа

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко скаржився особистому адвокату президента США Рудольфу Джуліані на тодішню пані посол США в Києві Марі Йованович.
Він заявляв, що вона нібито витрачає занадто багато грошей на піар НАБУ і хоче зробити його директора Артема Ситника наступним українським президентом. Про це свідчать документи, оприлюднені на сайті American Oversight (щоб їх побачити, поскрольте новину вниз).
Згідно з опублікованими записами, Луценко обговорював Йованович під час зустрічі з Джуліані в Нью-Йорку, на якій також були присутні Джордж Бойл, Ігор Фруман, Лев Парнас, Гліб Загорій і Гюндуз Мамедов.
Луценко і Джуліані
Колаж
Крім того, ексгенпрокурор висловлював невдоволення щодо керівництва антикорупційних органів, заявляючи про їх некерованість і неефективність.
Він також також говорив про конфлікт між Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.
Марі Йованович
BBC
americanoversight.org
americanoversight.org
americanoversight.org
americanoversight.org
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США прийняли рішення відкликати Марі Йованович з посади американського посла в Україні.
Нагадаємо, що Йованович потрапила в гучний скандал із Луценком. Він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Касько (ексзаступник Генерального прокурора).
11 жовтня в Конгресі Йованович заявила, що її прибрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень адвоката Руді Джуліані.
Пізніше Йованович виступила перед комітетом палати представників конгресу США з показаннями, зазначивши, що відчувала на собі наслідки кампанії дискредитації, яку нібито розгорнув проти неї Джуліані.
У листопаді з'явилися документи, з яких випливає, що Джуліані та держсекретар Майк Помпео могли обговорювати кампанію із дискредитації пані посла США в Києві.
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