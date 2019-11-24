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25 листопада • оновлено в 01:07
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"Неефективні й некеровані": спливла скандальна розмова Луценка з адвокатом Трампа

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Колишній генпрокурор України Юрій Луценко скаржився особистому адвокату президента США Рудольфу Джуліані на тодішню пані посол США в Києві Марі Йованович.

Він заявляв, що вона нібито витрачає занадто багато грошей на піар НАБУ і хоче зробити його директора Артема Ситника наступним українським президентом. Про це свідчать документи, оприлюднені на сайті American Oversight (щоб їх побачити, поскрольте новину вниз).

Згідно з опублікованими записами, Луценко обговорював Йованович під час зустрічі з Джуліані в Нью-Йорку, на якій також були присутні Джордж Бойл, Ігор Фруман, Лев Парнас, Гліб Загорій і Гюндуз Мамедов.

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Луценко і Джуліані

Луценко і Джуліані

Колаж

Крім того, ексгенпрокурор висловлював невдоволення щодо керівництва антикорупційних органів, заявляючи про їх некерованість і неефективність.

Він також також говорив про конфлікт між Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Марі Йованович

Марі Йованович

BBC

"Неефективні й некеровані": спливла скандальна розмова Луценка з адвокатом Трампа

americanoversight.org

"Неефективні й некеровані": спливла скандальна розмова Луценка з адвокатом Трампа

americanoversight.org

"Неефективні й некеровані": спливла скандальна розмова Луценка з адвокатом Трампа

americanoversight.org

"Неефективні й некеровані": спливла скандальна розмова Луценка з адвокатом Трампа

americanoversight.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Юрій Луценко Марі Йованович Рудольф Джуліані Артем Ситник Назар Холодницький
Місце
США
Теги
фотографии політика
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Між Йованович і Луценком я обираю Луценка. Не терплю цю посліху.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Посол США имеет амбиции по назначению того или иного кандидата президентом НЕЗАЛЭЖНОЙ! Занавес.
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