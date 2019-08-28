Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Списки будуть змінюватися!" В обміні між Україною та Росією трапився несподіваний поворот

6.3т Читати матеріал російською

Україна внесла до списків обміну полоненими з Росією за формулою "33 на 33" трьох громадян, які були раніше звільнені.

Тому списки будуть змінюватися. Про це "Стране" розповів адвокат Валентин Рибін, який захищає декількох засуджених в Україні осіб.

"Станом на 21 серпня мені був відомий список української сторони, який надали росіяни. У цьому списку з 33 осіб троє виявилися "фантомами". Тобто люди, які були обміняні або звільнені у 2017 році, зважаючи на вироки, які вони отримали", – повідомив юрист.

Новини
Росія "хитрує", але подає знаки: хто потрапив до списку на обмін полоненими. Прізвища

Рибін додав, що у зв'язку з цим виникла заминка, тому що формула "33 на 33" не спрацьовує.

"Якщо російська сторона готова надати конкретних людей, а саме 24 моряків плюс певну кількість українців, які утримуються (в Росії. – Ред.), українська сторона не була готова до цього. Тобто на етапі переговорів, звісно, сказали: "Немає проблем, ми зберемо вам 33 особи". Але зараз Україна виконати цю формулу не може, це очевидно. Тому, найімовірніше, в списку проводитимуться якісь заміни-зміни, і туди потраплять люди, які бажають піти на обмін, а не висловлюють свою позицію щодо правомірності притягнення їх до відповідальності, або спроб домогтися правди в українських судах", – пояснив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну полоненими з Україною найближчим часом. Про це ж заявив президент України Володимир Зеленський.

Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33. Серед тих, кого можуть повернути Україні – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.

Пізніше стало відомо, що дата обміну утримуваними особами між Росією і Україною переноситься на невизначений термін.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вы дураки?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сироткин Андрюха, Сомневался?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...