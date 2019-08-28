"Списки будуть змінюватися!" В обміні між Україною та Росією трапився несподіваний поворот

Україна внесла до списків обміну полоненими з Росією за формулою "33 на 33" трьох громадян, які були раніше звільнені.

Тому списки будуть змінюватися. Про це "Стране" розповів адвокат Валентин Рибін, який захищає декількох засуджених в Україні осіб.

"Станом на 21 серпня мені був відомий список української сторони, який надали росіяни. У цьому списку з 33 осіб троє виявилися "фантомами". Тобто люди, які були обміняні або звільнені у 2017 році, зважаючи на вироки, які вони отримали", – повідомив юрист.

Рибін додав, що у зв'язку з цим виникла заминка, тому що формула "33 на 33" не спрацьовує.

"Якщо російська сторона готова надати конкретних людей, а саме 24 моряків плюс певну кількість українців, які утримуються (в Росії. – Ред.), українська сторона не була готова до цього. Тобто на етапі переговорів, звісно, сказали: "Немає проблем, ми зберемо вам 33 особи". Але зараз Україна виконати цю формулу не може, це очевидно. Тому, найімовірніше, в списку проводитимуться якісь заміни-зміни, і туди потраплять люди, які бажають піти на обмін, а не висловлюють свою позицію щодо правомірності притягнення їх до відповідальності, або спроб домогтися правди в українських судах", – пояснив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну полоненими з Україною найближчим часом. Про це ж заявив президент України Володимир Зеленський.

Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33. Серед тих, кого можуть повернути Україні – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.

Пізніше стало відомо, що дата обміну утримуваними особами між Росією і Україною переноситься на невизначений термін.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!