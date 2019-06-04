Зеленський на "оглядинах" у Європі: чого чекати

Президент України Володимир Зеленський прилетів із першим робочим візитом до Брюсселя. Глава держави зустрінеться із керівниками інституцій ЄС і НАТО, а також обговорить подальші плани взаємної інтеграції.

Чим закінчиться перший іноземний вояж Зеленського і чи матиме він практичний ефект — з'ясовував OBOZREVATEL.

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4-5 червня Володимир Зеленський буде у Брюсселі. Там він зустрінеться з керівництвом ЄС і НАТО, а також президентом Польщі;

Експерти називають зустрічі "оглядинами". Нічого сенсаційного або особливо важливого ухвалено не буде;

Зеленському важливо продемонструвати прихильність до європейського курсу. Адже його неодноразово називали "проросійським" політиком.

Що відомо про поїздку Зеленського

Новообраний президент перебуватиме у столиці Бельгії, Брюсселі, 4-5 червня. Це його перший візит як лідера країни. Квітнева зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном мала ознайомчий характер, а Володимир Зеленський був лише у статусі кандидата у президенти.

Цього разу рівень значно вищий. Деталі поїздки президента розкрила його новий прес-секретар Юлія Мендель.

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"Звісно, це закордонний візит до Брюсселя для того, щоб іще раз задекларувати незмінну позицію — курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію", — пояснила вона під час прес-конференції для журналістів.

Володимир Зеленський

За її словами, президент у ході зустрічей підтвердить колегам відразу декілька важливих тез:

Україна рухається до Європи;

Країна готова до безкомпромісної боротьби з корупцією.

Як зазначено на сайті глави держави, він проведе зустрічі із президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

"Президент України проінформує партнерів у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками із лідерами інститутів ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні", — йдеться у офіційному повідомленні.

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Також відомо, що 4 червня Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Україна продовжує рух до ЄС?

Перший візит новообраного президента є знаковою подією. У міжнародних відносинах зазвичай саме від першого візиту і залежить майбутній курс країни. Тому невеликий дипломатичний вояж Зеленського до Брюсселя є знаком як для партнерів, так і для українців — президент продовжить євроінтеграцію.

За словами колишнього заступника голови АП часів Петра Порошенко Костянтина Єлісєєва, візит стане своєрідними "оглядинами", і Зеленському необхідно його активно використовувати, щоби встановити довірчі особисті відносини.

Лідерів ЄС також цікавлять кроки президента щодо виконання Мінських домовленостей — чи буде Київ рухатися далі, питання транзиту російського газу до Європи через територію України та підписання нової угоди. Крім того, їх цікавитимуть ідеї Зеленського про необхідність пенсійного забезпечення у Луганській і Донецькій областях.

Як вважає доцент кафедри міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка Світлана Андрущенко, вибір першого візиту до Брюсселя зрозумілий — демонстрація прихильності європейській інтеграції. А ось за часом він не зовсім вдалий, оскільки збігається з періодом зміни керівного складу у Європейській Комісії.

"Тому виглядає як знайомство, але, з огляду на те, що безпосередньо перед зустріччю в Раді нацбезпеки і оборони інтенсивно обговорювали питання енергетичної безпеки, цей блок на порядку переговорів може спливти. У контексті "Північного Потоку-2", інтеграції енергосистем", — пояснила OBOZREVATEL Андрущенко.

Справді, вже найближчими місяцями керівництво ЄС чекає на зміни. Загалом ідеологія і принципи Союзу залишаться незмінними, але низка персоналій все ж втратить свої позиції.

У цьому контексті для України важлива підтримка і НАТО. До слова, делегацію, ймовірно, супроводжуватиме заступник голови АП Вадим Пристайко, який раніше працював у місії України при НАТО.

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"Єнс Столтенберг залишається на посаді керівника Північноатлантичного Альянсу на найближчі роки, тому добрі відносини з ним і нинішнім керівництвом дуже важливі. Я думаю, що як і у випадку із зустрічами з главами інституцій ЄС, чогось кардинального очікувати не варто. Діалог швидше буде ознайомчим, сторони очікують одна від одної щонайменше продовження нинішнього курсу", — наголосила у коментарі OBOZREVATEL міжнародник Юлія Осмоловська.

Окрему увагу варто приділити і зустрічі із президентом Польщі. Там можуть обговорюватися питання агресії Росії, а також двосторонньої роботи.

"Це може бути більш результативний момент візиту до Брюсселя, мені складно говорити про порядок денний переговорів, але дуже б хотілося, щоб це був перший крок до спільної протидії російській агресії, пошуку мінімізації напруги у двосторонній співпраці через механізми європейської інтеграції та взаємодії.

Польща завжди була зацікавлена у лобіюванні євроінтеграційного курсу України, посилення своєї ролі у врегулюванні конфлікту України і Росії, що без сумніву має вести до пошуку компромісів щодо питань історії", — вважає Андрущенко.

Уже відомо, що президент Польщі запропонує вирішити історичні суперечки між двома країнами. Йдеться про скасування мораторію на ексгумацію поляків

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