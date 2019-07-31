"Слуга народу" віддала Коломойському третину бюджету

Політична партія "Слуга народу" на виборчу кампанію на позачергові вибори до Верховної Ради зібрала 114,65 млн гривень.

Про це сказано в остаточному фінансовому звіті політсили про використання коштів виборчого фонду, оприлюдненому на сайті ЦВК. Цифри проаналізували журналісти "Чесно".

Відзначається, що більшу частину коштів (понад 93 млн) було направлено на агітацію на телебаченні (щоб подивитися інфографіку, поскрольте новину вниз).

Із них до 43,2 млн заплатили підприємствам, що входять у медіахолдинг "1+1 Media", акціонером якого є олігарх Ігор Коломойський.

Ілюстрація. Реклама партії "Слуга народу" Соцмережі

Трохи більше 19,7 млн гривень було витрачено на рекламу на телеканалах "ICTV", "Новий канал" та "СТБ" із холдингу Віктора Пінчука "StarLightMedia".

ТРК "Україна" Ріната Ахметова отримала 16,6 млн, а телеканал "Інтер" Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна – 16,3 млн.

"Слуга народу" заплатила ТОВ "СЕ МЕДІА" за зовнішню рекламу 16,99 млн гривень. На агітацію на радіо було витрачено майже 3 млн гривень.

Решта грошей пішла на інтернет-рекламу, друковану агітацію, сувеніри, агітацію в друкованій пресі, організацію агітаційних заходів.

чесно

Відзначимо, офіційно партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" витратила на виборчу кампанію в Раду 99,5 млн гривень. Більшість (64,14 млн) пішли на рекламу. Найбільше отримали ТРК "Україна" і "1+1" (більше 14 млн кожен).

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки місць отримають партії, які пройшли 5% бар'єр, у новообраній Верховній Раді України.

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