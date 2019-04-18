Скасування націоналізації ПриватБанку: Порошенко заговорив про дефолт

Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом.

Відповідне попередження він зробив у рамках свого звернення до українців, опублікованого на сторінці президента в Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У програмі мого опонента немає ні слова про Євросоюз. Тому мене не дивує, що за нього агітує Москва від Жириновського і Зюганова до нашої еміграції на чолі з Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів. План одного з них у разі перемоги Зеленського – повернути собі ПриватБанк", – заявив чинний гарант.

Петро Порошенко

"Як бачите, їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом і новою економічною кризою. Тому уряд і Національний банк правильно роблять, що оскаржать це рішення", – поділився своєю думкою Порошенко.

Він також попередив і про можливі подальші небезпеки. "Незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію і електронне декларування для держслужбовців", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національному банку України не погодилися з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною приватизацію ПриватБанку. НБУ готується до подачі апеляційної скарги.

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