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/Політика

Скасування націоналізації ПриватБанку: Порошенко заговорив про дефолт

9.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом.

Відповідне попередження він зробив у рамках свого звернення до українців, опублікованого на сторінці президента в Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У програмі мого опонента немає ні слова про Євросоюз. Тому мене не дивує, що за нього агітує Москва від Жириновського і Зюганова до нашої еміграції на чолі з Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів. План одного з них у разі перемоги Зеленського – повернути собі ПриватБанк", – заявив чинний гарант.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Як бачите, їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом і новою економічною кризою. Тому уряд і Національний банк правильно роблять, що оскаржать це рішення", – поділився своєю думкою Порошенко.

Він також попередив і про можливі подальші небезпеки. "Незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію і електронне декларування для держслужбовців", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національному банку України не погодилися з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною приватизацію ПриватБанку. НБУ готується до подачі апеляційної скарги.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019ПриватБанк
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Kobzar Vadym
Kobzar Vadym
Зеко-манда )
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3
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Kobzar Vadym
Kobzar Vadym
Ильчук Андрей, у меня все с буквами в порядке ;)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Kobzar Vadym, па-ракоманда?
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ні хто не зміг залякать УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ ! Уа товаісчі! Уа!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
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2
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Пигин Макс
Пигин Макс
Трындец Окраине!!! Петя Бенины денюшки себе в карман положил, а отдавать будет государственные!
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2
4
Пигин Макс
Пигин Макс
Ильчук Андрей, Чего ты такой нервный? Привыкай освещать сою землянку лучиной, топить кизяками и мыться летом под дождичком. Дэбил!!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пигин Макс, налищался под хвостом у хуйла, рванина парашная? Нах пшел, свинособака)
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