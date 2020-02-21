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21 лютого • оновлено в 18:04
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Скандальний депутат назвав паніку в Нових Санжарах "інформаційною операцією"

1.6т
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Скандальний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко вважає, що паніка навколо евакуації українців з Китаю була "інформаційною операцією", частиною якої став його однопартієць.

Нардеп на своїй сторінці у Facebook зазначив, що уряд спрацював як треба.

Яременко назвав причини паніки в Нових Санжарах

Яременко назвав причини паніки в Нових Санжарах

dialog.ua

"Не бракувало інформації. У всій ситуації з поширенням коронавірусу. Навіть тримання в таємниці (у тому числі і від депутатів, тому що ми чесно і активно намагалися видавити інформацію про місце розміщення евакуйованих з міністра Скалецької) мені здається виправданим", – зазначив Яременко .

Депутат вважає, що всі стали "об'єктами інформаційної операції". "Якщо спроби опозиційних політиків формувати позицію для критики влади я ще можу зрозуміти, то ... Одним з тригерів ситуації став депутат “Слуги народу”. Ось цього я зрозуміти не зможу. А постраждає не Зеленський або “Слуга народу”, постраждає Україна", – зауважив Яременко.

Нардеп додав, що українську владу є за що критикувати. Незважаючи на це він заявив, що вдячний міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій "за здатність брати на себе відповідальність", а також громадянам, "які не втрачають здоровий глузд і здатність мислити об'єктивно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна евакуювала своїх громадян і деяких іноземців з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-2019. Їх доставили в санаторій Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, де вони перебуватимуть на карантині 14 днів.

Місцеві жителі виявилися незадоволені цим і влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням. Внаслідок сутичок постраждало 10 осіб. Правоохоронці затримали 24 осіб та відкрили п'ять кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що нардеп Богдан Яременко потрапив у скандал, коли журналісти засікли як він листувався з дівчатами на сайтах знайомств і обговорював інтимні послуги за гроші. Пізніше його звільнили з посади голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

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Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Особи
Зоряна Скалецька Богдан Яременко Олександр Аваков
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство охорони здоров'я Верховна Рада України Партія Слуга народу Міністерство внутрішніх справ України
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Иванович Василий
Иванович Василий
А если что против кого-то, включая любого, задумают и будут втайне держать, этот депутат тоже будет "за", причем исключением не будет даже возможность нахождения и его самого там же в числе этих списочников, по поводу которых установлена тайна?! Как явно чувствуется в аргументации депутата, этот взгляд - классика понимания, что слуго-народные, прямо начиная с него = дилетанты, масло от маргарина даже не смогут в политике и ответственности отличить, что уж про большее-то говорить!..
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