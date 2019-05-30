Скандал із розпуском Ради: опублікована стенограма закритої зустрічі Зеленського з главами фракцій

В Адміністрації президента опублікували повну стенограму закритої зустрічі Володимира Зеленського з главами парламентських фракцій.

Під час переговорів, які відбулися в день інавгурації, сторони обговорили розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів.

"У зв'язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулася 21 травня", — йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Ілюстрація. Позачергові вибори до ВР України obozrevatel

Всього стенограма складається з 74 сторінок. На зустрічі йшлося про внесення змін до системи виборів народних депутатів, зокрема, про скасування мажоритарної системи.

Що стосується питання відкритих списків, то про нього говорили лише глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко і нардеп Віталій Хомутиннік. Тимошенко була різко проти, назвавши їх "тією ж мажоритаркою, тільки в профіль", а останній висловився "за".

Глава парламенту Андрій Парубій, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак про відкриті списки не говорили.

Частина зустрічі пішла на словесну перепалку між Зеленським і Ляшком, яка почалася ще перед дверима кабінету, де радикал поскандалив з охоронцями через ведення стріму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч із головами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду.

У цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Також він доручив нардепам розглянути його законопроект зі змінами до виборчого процесу, який відміняв мажоритарну складову і здійснював перехід до пропорційної системи за закритими списками, знижував прохідний бар'єр із 5% до 3.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів.

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