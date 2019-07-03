Скандал з Клюєвим та Шаріем: у Раді гнівно звернулися до ГПУ і СБУ

Держприкордонслужба, Генпрокуратура і СБУ повинні надати дані про проживання на території України протягом останніх п'яти років Рената Кузьміна, Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

З таким зверненням на пленарному засіданні парламенту до силових відомств звернувся спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Нардеп також просить ЦВК переглянути рішення про реєстрацію цих осіб кандидатами в народні депутати України.

"Чи є у ДПС відомості про проживання протягом останніх п'яти років на території України Кузьміна Рената (перший заступник генпрокурора в 2010-13 рр). Звертаюся до ГПУ: чи є у неї відомості про проживання на протязі останніх 5 років на території України Кузьміна? Звертаюся до СБУ з'ясувати, коли і за яких обставин громадянин України Кузьмін відбув за межі державного кордону України", – зазначив нардеп.

Також аналогічні вимоги до Генпрокуратури, Держприкордонслужбі та СБУ Парубій висунув щодо екс-глави адміністрації президента Клюєва і блогера Шарія.

Шарій і Клюєв

"Сподіваюся, що питання задані правильно. Тому що ті відписки, які давали державні органи влади, і привели і до рішення суду, і до вирішення ЦВК. Я задав питання так, що не може бути двоякого трактування", – зазначив глава Ради.

Крім того, він закликав ЦВК, після полученния нових фактів, переглянути рішення і скасувати рішення про реєстрацію даних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці збунтувалися через рішення ЦВК зареєструвати кандидатами в народні депутати проросійського блогера Анатолія Шарія та екс-главу Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Клюєва.

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