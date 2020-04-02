Скандал довкола брата Єрмака: "слуги народу" зробили заяву

Фракція політичної партії "Слуга народу" виступила з офіційною заявою щодо скандалу довкола "плівок Єрмака", які були оприлюднені нардепом Гео Леросом, та пов’язаного з цим розслідування.

Відповідне звернення опубліковане на сторінці партії у Facebook. Зокрема, депутати заявили, мовляв, як ніхто інший вони зацікавлені в об'єктивному розкритті всіх обставин ситуації довкола згаданих записів.

"Наша політична сила йшла на дочасні парламентські вибори з тими самими намірами, що й президент Володимир Зеленський, – побороти корупцію та брехню можновладців. Шлях до цього – нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила", – йдеться у заяві.

"Слуги" закликали правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування та встановити, чи були у цій ситуації факти корупції. А якщо це дійсно так, то з’ясувати – якої шкоди і які саме особи завдали державі. Крім цього, слідство також має встановити, хто здійснював записи та які мотиви цим переслідував.

"Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів, посадових осіб органів державної влади. Слідство має бути об’єктивним, неупередженим і надати остаточні відповіді на питання, які сьогодні є у народних депутатів, громадськості та всього українського народу", – додали у заяві "СН".

Там наголосили, що в разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу", щоб обговорити ситуацію довкола оприлюднення відеозаписів брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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