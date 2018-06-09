Скандал через УПА: історик звинуватив Польщу в методах нацистів

Влада Польщі веде неоголошену війну проти пам'ятників воїнам УПА та членам ОУН. При цьому вони не гребують методами, які використовували нацисти під час Другої світової війни.

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, історик Володимир Бірчак.

Бірчак нагадав про найгучніший скандал за останній час - знесення пам'ятника воїнам УПА в польському селі Грушовічі. За його словами, це стало "фінальним акордом у неоголошеній війні пам'ятників".

"Ми живемо в 21-му столітті в європейському суспільстві, але поляки роблять речі, які в чомусь нагадують методи нацистів під час Другої світової війни. Залишки цього пам'ятника були перероблені на дрібне каміння, яким була вимощена дорога в Грушовичах. Пригадується аналогія, коли нацисти під час Другої світової війни надгробні пам'ятники з єврейських кладовищ зносили і ними встеляли дорогу", - заявив він.

Як зазначив історик, у Польщі станом на минулий рік це був вже шістнадцятий пам'ятник воїнам УПА та членам ОУН, який був знищений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, надгробний пам'ятник воїнам УПА на кладовищі села Грушовичи поблизу Перемишля був демонтований 26 квітня 2017 року представниками польських націоналістичних організацій під керівництвом місцевої влади.

У травні 2018 року під час розкопок на місці зруйнованого пам'ятника було виявлено поховання мінімум з трьома українськими вояками.