Сивохо в РНБО, Кошового в мери: як коміки захоплюють владу в Україні

Ставши президентом України, колишній комік Володимир Зеленський схоже задав тренд для своїх колег, які тут же повально почали займати місця при владі.

Чергове гучне призначення представника комедійного жанру відбулося у понеділок, 21 жовтня, учасник КВК та ексзірка "кварталівського" проекту "Ліга сміху" Сергій Сивохо став радником секретаря Ради нацбезпеки й оборони України.

Чим шоумен збирається зайнятися на своїй посаді, а також про діяльність інших гумористів з команди коміків Зе – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Комік та тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо буде займатися питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу при РНБО.

На посаді радника Сивохо відповідатиме тільки за гуманітарну політику та роботу з людьми.

При цьому в мережі нагадали, що у 2010 році шоумен підтримував експрезидента-втікача Віктора Януковича, який закликав главу РФ Володимира Путіна ввести війська в Україну.

Ще один комік при владі, Юрій Корявченков, встиг стати фігурантом двох гучних історій.

Є ймовірність, що черговий "кварталівець" може примкнути до діючої влади.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо Архівне фото

Народився майбутній радник секретаря РНБО 8 лютого 1969 року в нині окупованому Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металург. Крім того, закінчив Донецький інститут підприємництва, де вивчав менеджмент організацій. Також має другу вищу освіту економіста-юрисконсультанта.

Свою участь у КВК почав ще зі студентської лави, був лідер-вокалом команди ДПІ, створеної на основі Донецького політеху. Завдяки участі в КВК Сивохо отримав широку популярність у кінці 1980-х – початку 1990-х рр.

Один із виступів Сивохо в КВН Архівне фото

У 1990 році отримав нагороду кращого шоумена "Останкіно" і почав кар'єру актора. Знімався в таких знаменитих фільмах і серіалах українського та російського виробництва, як "Капітан Крокус", "Імітатор", "Моя прекрасна няня", "Щасливі разом", "FM і хлопці", "Один у новорічну ніч", "Богдан-Зиновій Хмельницький", "У Москві завжди сонячно" та інші.

Як телеведучий Сивохо вів такі програми: "Раз на тиждень", "БІС", "Шоу довгоносиків", "Як стати зіркою!", "Школа виживання Сергія Сивохо", "Барабани долі", "Прихована камера", "Моя хата скраю".

З 2015 року Сивохо є членом журі в гумористичному проєкті "Ліга сміху". Також займав посаду креативного продюсера ТОВ "Квартал 95".

Василь Вірастюк, Сергій Сивохо і Юрій Корявченков на виступі у "Вечірньому кварталі"

Свою політичну кар'єру Сивохо почав із балотування у народні депутати від партії "Слуга народу" по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці Донецької області, але поступився меру Дружківки і кандидату від "Опозиційної платформи – За життя" Валерію Гнатенку та представнику "Опозиційного блоку" Борису Колесникову.

Новини Сивохо закликав створити орган для відновлення Донбасу

Втім, через три місяці, комік знайшов своє місце при владі, повідомивши про своє призначення на посаду радника секретаря РНБО на своїй сторінці в Facebook.

"Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної та важливої роботи", – написав гуморист.

Як стало відомо, наступного ж дня Сивохо відправився на Донбас, а на своїй сторінці в Facebook докладно розповів, чим збирається зайнятися на своїй посаді.

"Одразу хочу уточнити, що я буду відповідати лише за гуманітарну політику, за роботу з людьми та сенсами, і працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, зокрема в головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом та хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати", – повідомив він.

Власні джерела OBOZREVATEL розповіли, що популярність Сивохо на Донбасі може допомогти йому організувати діалог з українцями на непідконтрольних Україні територіях до мирного врегулювання конфлікту. Після ж реінтеграції регіону він допоможе жителям Донбасу узгодити спірні питання з людьми з команди глави держави.

Володимир Зеленський і Сергій Сивохо

Разом із новим призначенням у мережі спливли старі "заслуги" Сивохо, так активіст Роман Синіцин знайшов старі фото коміка на підтримку Віктора Януковича та "Партії регіонів".

Так, у 2010 році на центральній площі Донецька відбувся мітинг на підтримку кандидата в президенти України Віктора Януковича. У ньому взяли участь близько 150 осіб. Під час включення з Донецька спікерами від міста виступали відомий український шоумен Сергій Сивохо і секретар Донецької міськради Микола Левченко.

Сергій Сивохо на мітингу в підтримку Януковича Telegram Синіцина

У той день Сивохо, як ведучий, вів прямий міст із Києвом, де виступав Віктор Янукович. У своїй промові Левченко тоді зазначив, що "Донбас продемонстрував свою відданість Януковичу".

Сергій Сивохо і Микола Левченко

Сивохо вів прямий міст із Києвом, де виступав Янукович

Юрій Корявченков

Юрій Корявченков

Народився 26 листопада 1976 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Закінчив Криворізький технічний університет, отримавши спеціальність інженера-електрика, і Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету за спеціальністю економіка підприємства.

Брати участь у КВК почав із 1995 року, був у складі декількох команд. Разом з Олександром Пікаловим грав у "Збірній Дніпропетровська". Потім вони влилися до складу "Збірної Кривого Рогу" – попередниці команди КВК "95 квартал".

У 2003 році Юрій брав участь у створенні компанії "Квартал 95", де спочатку поєднував посади адміністративного директора й актора. До речі, у колективі Корявченков має прізвисько "Юзік".

Знімався в низці проєктів Студії Квартал-95: "Вечірній Квартал", "Неділя з Кварталом", "Вечірній Київ" та інших. А також фільмах і серіалах, таких як "Слуга народу" і "Як козаки...".

На виборах президента України у 2019 році очолював штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського в Кривому Розі. Після його перемоги і рішення про розпуск парламенту, Юзік ухвалив рішення балотуватися у народні депутати по мажоритарному округу в Кривому Розі від політсили "Слуга народу". У штабі партії пояснили рішення Корявченкова, заявивши, що він є "ефективним менеджером і політичним лідером", що було продемонстровано під час виборів президента.

Юрій Корявченков і Володимир Зеленський

Сам шоумен тоді обіцяв збільшити інвестиції у медичне обслуговування і стимулювати впровадження безкоштовного скринінгу здоров'я для працівників шкідливих виробництв та їх сімей. Правда, потрапив народний обранець чомусь у комітет із питань транспорту, а не охорони здоров'я.

Судячи з даних сайту ВРУ, Корявченков не пропустив жодного засідання парламенту, а на його рахунку вже 8 законопроєктів, які в основному стосуються його депутатської діяльності в комітеті.

Будучи депутатом уже встиг потрапити в кілька скандальних історій.

Прямо на пленарному засіданні журналісти зняли, як нардеп роздає, або продає, квитки на виступ "Вечірнього Кварталу".

На знімках показано, як Корявченков передає квитки на концерт низки народних депутатів. Водночас у руках Юзіка була ціла пачка квитків на концерт, який відбувся в той же день, 16 жовтня, о 19:00 у Палаці "Україна".

Юрій Корявченков у Раді 1News

1News

1News

Ще один скандал пов'язаний з виступом хору імені Верьовки в новому випуску шоу "Вечірній квартал", де разом із коміком Євгеном Кошовим вони заспівали пісню "Горіла хата", у якій висміяли пожежу в будинку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Номер викликав шквал критики і засудження в соцмережах, а генеральний директор і художній керівник хору Зіновій Корінець заявив, що виступити в шоу "Вечірнього кварталу" йому запропонував саме Корявченков.

Роман Грищук

Роман Грищук

Народився 27 серпня 1989 року в Києві. Освіту здобув у Київському політехнічному інституті на медико-інженерному факультеті.

У ККк грав ще зі школи і продовжив брати участь в іграх у студентські роки. У 2012 році учасники команди КВК "Збірна КПІ" заснували студію "Мамахохотала". Студія випускає регулярне гумористичне шоу з однойменною назвою на одному з українських телеканалів.

На рахунку у студії фільм "Інфоголік", серіали "Як гартувався стайл", "Нова поліція", "Куратори" та скетч-шоу "Маслюки". Відомо, що на початковому етапі засновники студії "Мамахохотала" співпрацювали зі студією "95 Квартал".

Слідом за своїми колегами з комедійної шоу-індустрії ухвалив рішення балотуватися у народні депутати від партії "Слуга народу" по 222 київському мажоритарному округу. Тоді комік пообіцяв, що в парламенті буде боротися за процвітання Києва. Крім того, Грищук хоче зосередитися на питаннях молодіжної політики.

У Раді Грищук потрапив до комітету з питань освіти, науки та інновацій. Є співавтором 6 законопроєктів, зокрема і гучного закону про столицю, який передбачає поділ посади мера Києва та керівника Київської державної адміністрації, змінює виборчу систему до міської ради і відновлює районні ради столиці.

Ще під час передвиборної гонки, Грищука звинуватили в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах. Такі дані оприлюднив український волотнер Якім Клейменов на своїй сторінці в Facebook.

Роман Грищук і Володимир Зеленський

ТОВ "Мамахохотала" (код ЄДРПОУ 40279111) продала ТРК "Україна" аудіовізуальний твір під робочою назвою "Мамахохотала шоу. Сезон 7" за 10 мільйонів гривень. Формально тоді Роман уже не був засновником цього підприємства, тому що він завбачливо переписав свою компанію на іноземця, на якого оформлено ще 15 фірм!

Усі ці кошти були переведені в готівку через конвертаційні підприємства без сплати будь-яких податків! Ось ці "конверти": ТОВ "ДЗЕН", ТОВ "Асторре", ТОВ "МІРКОРП", ТОВ "Ютім", які зараз внесені в податкову базу, як суб'єкти фіктивного підприємництва, та зареєстровані на підставних осіб, за якими вже порушено кримінальні провадження", – написав у мережі Якім Клейменов.

Також він наголосив, що податковий борг компанії ТОВ "Мамахохотала" становить понад 700 тисяч гривень.

Олександр Скічко

Олександр Скічко

Народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. Закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету за спеціальністю міжнародна економіка.

Уже в 15 років Скічко почав свою кар'єру на телебаченні, ставши ведучим програми Teen-клуб на О-TV. Потім працював діджеєм і ведучим на радіо. У 2009 році став учасником прямих ефірів шоу "Україна має талант" підкоривши суддів своїми пародіями, але вилетів після першого виступу.

Через рік взяв участь в аналогічному російському шоу "Хвилина слави", в якому зайняв 4 місце. Такий успіх допоміг пародисту стати ведучим ранкового шоу "Добрий монінг" на російському каналі Муз-ТВ.

У 2012 році почалася його кар'єра на "Новому каналі" як ведучого ранкового шоу "Підйом". Тут він познайомився з майбутньою дружиною-телепродюсером, ім'я якої Скічко тримає в секреті. Подейкують, що вона просувала свого чоловіка кар'єрними сходами.

Разом з українським артистом і пародистом Валерієм Юрченком Олександр Скічко став переможцем гумористичного шоу "Велика різниця в Одесі".

У 2015 році розлучився з дружиною, а вже через два роки одружився на Єлизаветі Юрушевій, доньці бізнесмена Леоніда Юрушева, який у жовтні 2018 року зайняв 26 місце в Топ-100 найбагатших українців, складеному журналом НВ. Статок Юрушева на той момент оцінювався в $172 млн. Через це преса неодноразово звинувачувала телеведучого в шлюбі за розрахунком.

Скічко з дружиною Лізою Юрушевою

У 2017 році стався масштабний прорив у кар'єрі Скічка, разом із Володимиром Остапчуком і Тимуром Мірошниченком він став співведучим міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", яке проходило у Києві в 2017 році. Після цього шоумена часто запрошували ведучим на різні популярні премії та фестивалі.

Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тимур Мірошниченко

На дострокових виборах до Верховної Ради пройшов по мажоритарному округу №197 у Черкаській області, за підтримки партії "Слуга народу" набрав 50,92% голосів виборців. Входить до комітету з питань транспорту та інфраструктури.

На його рахунку поки найменша кількість законопроєктів серед своїх колег-коміків по парламенту – 4 документи. За словами коміка, він пішов у політику, тому що йому набридло слухати порожні обіцянки від депутатів і їздити розбитими дорогами.

Володимир Зеленський і Олександр Скічко

Поки народний депутат справно з'являється на пленарних засіданнях та не був помічений у якихось політичних скандалах.

Євген Кошовий

Євген Кошовий

Наразі друг та колишній колега Зеленського по "Кварталу" не є представником влади, проте з моменту перемоги шоумена на президентських виборах Кошовому на всю пророкують крісло мера Києва.

Про це натякав ще влітку діючий глава столиці Віталій Кличко зазначивши, що Кошовий у своїх виступах часто приміряє пояс Чемпіона світу (по боксу. – Ред.), і цілком імовірно, що почне приміряти крісло мера. Він не виключив, що на чергових місцевих виборах комік може стати кандидатом від президентської сили.

Після розпуску Ради та дострокових виборів до парламенту, була висока ймовірність, що Зеленський призначить позачергові місцеві вибори, тоді посаду мера закріпили за колишнім гендиректором телеканалу "1+1" та нинішнім нардепом від "Слуги народу" Олександром Ткаченком.

Олександр Ткаченко

Зараз же, коли депутати від президентської фракції мають намір розділити посаду голови КМДА та мера Києва, і в такий спосіб залишити за Кличком лише останню, Ткаченко відкрито заявив, що претендує зайняти крісло глави Київської міськдержадміністрації.

У такому випадку Кошовий цілком може зайняти мерське крісло на майбутніх виборах, хоча сам комік спростовує ці чутки.

"Я брехати не буду, Коломойський пропонував мені йти в політику. Сказав: "А ти що сидиш, га?" Сенс був зрозумілий. Але навіщо в політиці неадекватний лисий, якщо там вже є Ківа?" – пожартував Кошовий.

"Я в політику не збираюся, дякую. У нас і так вже відібрали Зеленського, Юзіка. Маячня, я хочу жити в Києві, а не заробляти на ньому", – заявив він.

Євген Кошовий, Андрій Богдан і Володимир Зеленський Підпис до фото на Facebook Богдана: "Президент, глава ОПУ і прем'єр-міністр".

Втім, до чергових виборів мера Києва залишився рік, якщо Верховна Рада не зважиться призначити позачергові вибори, які за попередніми даними планують провести вже навесні 2020 року. Тоді у Кошового ще є час передумати.

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