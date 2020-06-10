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10 червня • оновлено в 06:19
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Сивохо різко висловився проти введення журналістів в ТГК

3.2т
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Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо обурився введенням журналістів Сергія Гармаша і Дениса Казанського в Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі.

На своїй сторінці в Facebook він назвав зміни в складі української делегації "незрозумілими рухами тіла". На його думку, "ніхто не збирається домовлятися".

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

fbc.net.ua

"Ми все далі від миру... Знову незрозумілі рухи тіла, і занадто зрозумілі люди в ТКГ. Схоже, ніхто не збирається домовлятися. Ми все більше забиваємося в глухий і темний куток. Звідти нас точно ніхто не почує", – заявив Сивохо.

Він додав, що "ТКГ – це просто красиві три букви".

Сивохо різко висловився проти введення журналістів в ТГК

Раніше OBOZREVATEL писав, що журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан увійшли в Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Денис Казанський Сергій Гармаш Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
РНБО ОРДЛО
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