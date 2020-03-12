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12 березня • оновлено в 13:00
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Сивохо презентував платформу примирення та єдності

6.4т
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Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо 12 березня презентував Національну платформу примирення та єдності.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, він заявив про готовність залучити до її впровадження представників громадянського суспільства і розповів про головну мету ініціативи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сивохо презентував платформу примирення

Сивохо презентував платформу примирення

Сивохо презентував платформу примирення

Сивохо презентував платформу примирення

"За шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Ми маємо відповісти собі на запитання: чи готові й хочемо ми жити так далі? Пріоритет державної політики президента – це мир в Україні. Але досі не сформовано необхідну систему розробки та реалізації державної політики з реінтеграції Донбасу і Криму", – сказав Сивохо.

Сивохо презентував платформу примирення

Сивохо презентував платформу примирення

Сивохо презентував платформу примирення

Сивохо презентував платформу примирення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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bregovich mark
bregovich mark
Жирная,отупевшая мразота!
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0
1
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Классика -"prokacapska padlyuka"
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Навряд він і сам вірить у цю маячню. Але під цю "програму" можна "освоїти" чималі гроші...
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