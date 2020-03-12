Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо 12 березня презентував Національну платформу примирення та єдності.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, він заявив про готовність залучити до її впровадження представників громадянського суспільства і розповів про головну мету ініціативи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сивохо презентував платформу примирення

Сивохо презентував платформу примирення

"За шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Ми маємо відповісти собі на запитання: чи готові й хочемо ми жити так далі? Пріоритет державної політики президента – це мир в Україні. Але досі не сформовано необхідну систему розробки та реалізації державної політики з реінтеграції Донбасу і Криму", – сказав Сивохо.

Сивохо презентував платформу примирення

Сивохо презентував платформу примирення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення та єдності в період оголошеного в країні карантину, Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.

Нагадаємо, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть у НАТО.

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