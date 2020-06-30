Шустер звернувся до Зеленського через законопроект "Про медіа".

Савік Шустер виступив проти законопроєкту №2693 "Про медіа", запропонованого народними депутатами. Журналіст вважає, що він створений для захисту влади від критики.

Шустер звернувся до президента України Володимира Зеленського, народних депутатів та інших чиновників. Текст свого листа він опублікував на сторінці в Facebook.

За його словами, проєкт закону ображає журналістів.

Публікуємо повний текст звернення:

Любі друзі! Я боюся, що законопроєкт номер 2693 "Про Медіа" створено партією "Слуга народу" не заради народу, якому потрібна правда, а заради захисту влади від критики.

Мене принижує, що нове покоління політиків допускає закон, в якому до моєї професії журналіста ставляться не як до четвертої влади, яка формує суспільство, а як до непотрібного п'ятого колеса.

Я сподіваюся, що навіть якщо Верховна рада прийме цей закон, Президент України Володимир Олександрович Зеленський його не підпише.

Звернення Шустера до Зеленського

Шустер звернувся до Зеленського через законопроєкт, який ображає журналістів

Як писав OBOZREVATEL раніше, журналісти, блогери та представники засобів масової інформації України звернулися до влади із заявою проти законопроєкту №2693 "Про медіа", запропонованого народними депутатами.

У листі до президента Володимира Зеленського йдеться, що проєкт закону порушує право на свободу вираження поглядів, гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.