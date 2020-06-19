Штраф Зеленського за каву передали до Верховного суду: що не так

Розгляд справи про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантину під час відвідування Хмельницького передали до Верховного суду України.

Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду. Він звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може бути президент притягнутий до адміністративної відповідальності, адже відповідно до Конституції має недоторканність.

Зеленському загрожує стягнення на суму від 34 до 170 тисяч гривень за те, що він випив кави в приміщенні ресторану, коли це було заборонено карантинними обмеженнями.

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