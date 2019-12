Шокіна намагалися двічі отруїти, він ледь вижив – Джуліані

Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що колишній генпрокурор України Віктор Шокін був двічі отруєний за час своєї роботи.

Про це юрист розповів під час інтерв'ю американським ЗМІ, відео опублікував у Twitter.

"Шокін був звільнений через погрози Байдена зупинити виділення мільярда доларів життєво важливої допомоги США. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але видужав. Якщо це стане відомо в Україні, то полетить багато голів", – заявив Джуліані.

Нагадаємо, що адвокат Трампа оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту американського лідера, які, за його словами, показують, що він "нічого поганого не зробив".

Witness Viktor Shokin:



Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.



Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.



Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.



Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA