Шокіна намагалися двічі отруїти, він ледь вижив – Джуліані

Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що колишній генпрокурор України Віктор Шокін був двічі отруєний за час своєї роботи.
Про це юрист розповів під час інтерв'ю американським ЗМІ, відео опублікував у Twitter.
"Шокін був звільнений через погрози Байдена зупинити виділення мільярда доларів життєво важливої допомоги США. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але видужав. Якщо це стане відомо в Україні, то полетить багато голів", – заявив Джуліані.
Віктор Шокін
Нагадаємо, що адвокат Трампа оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту американського лідера, які, за його словами, показують, що він "нічого поганого не зробив".
Witness Viktor Shokin:— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019
Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.
Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.
Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.
Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA
Як писав OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою.
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