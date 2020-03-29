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29 березня • оновлено в 15:38
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Шмигаль задумав урізати зарплати топ-чиновників удвічі: кого торкнеться

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Кабінет міністрів України має намір урізати вдвічі зарплати топ-чиновників на час боротьби з пандемією коронавірусу.

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Як повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають зарплату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 000 грн), отримували тільки половину.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Виняток складуть працівники, задіяні в заходах по боротьбі з COVID-19 і щодо питань нацбезпеки і оборони.

"Ми хочемо на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам і членам наглядових рад держпідприємств і держкомпаній", – додав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, згідно з яким всі зарплати народних депутатів можуть передати на боротьбу з пандемією коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України вірус
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