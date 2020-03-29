Шмигаль задумав урізати зарплати топ-чиновників удвічі: кого торкнеться

Кабінет міністрів України має намір урізати вдвічі зарплати топ-чиновників на час боротьби з пандемією коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають зарплату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 000 грн), отримували тільки половину.

Денис Шмигаль

Виняток складуть працівники, задіяні в заходах по боротьбі з COVID-19 і щодо питань нацбезпеки і оборони.

"Ми хочемо на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам і членам наглядових рад держпідприємств і держкомпаній", – додав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, згідно з яким всі зарплати народних депутатів можуть передати на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!