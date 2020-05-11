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11 травня • оновлено в 16:47
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Шмигаль пояснив, чому українським медикам не заплатили надбавки

2.2т
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Надбавки за березень медикам, які працюють з хворими на коронавірус COVID-19, не були виплачені, оскільки влада в регіонах керувалася застарілим документом Міністерства соціальної політики.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Денис Шмигаль відзвітував перед Володимиром Зеленським

Денис Шмигаль відзвітував перед Володимиром Зеленським

Шмигаль пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабінету міністрів, а документом Мінсоцполітики від 2003 року.

"Тому попри наявність коштів у регіонах виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам", – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що ці гроші обов’язково мають бути виплачені.

"Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто цього заслужив. Якомога швидше", – наголосив він.

За словами прем’єра, квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має бути.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 18 квітня на нараді під головуванням Зеленського пообіцяли, що в Україні з 21 квітня почнеться покриття заборгованостей із заробітної плати лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

  • 22 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що рішення про підвищення зарплат українських медиків швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірус, вже ухвалено на законодавчому рівні.

  • 11 травня Степанов зазначив, що надбавки медпрацівникам за березень в повному обсязі виплатила лише Полтавська область.

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Тема
Коронавірус
Особи
Денис Шмигаль Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України вірус медики
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западенский рогуль
западенский рогуль
Какие надбавки,уже ж европейская зарплата,как там каструлкам говорил кулявлоба
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