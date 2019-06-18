Шантажують забудовників на $300 тис.: журналісти розкрили "будівельну" схему

Журналісти розкрили "будівельну" схему активіста Сергія Мельниченка і стверджують, що він шантажує київських забудовників, виводячи жителів на протести.

Стало відомо, що він працює у парі з Петром Михайленком (він же Буйгашев). Обидва – члени комісії в Київській міськраді з проблемних будівництв на чолі з Володимиром Бондаренком. Про це написала перший заступник головного редактора "Страны" Світлана Крюкова у Facebook.

Сергій Мельниченко Facebook

Також вона опублікувала відеофрагмент із тригодинного прихованого запису з представником забудовника, де Мельниченко "накручує" ціну вирішення питання щодо будівництва на Протасовому яру (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки). За словами журналістки, такі схеми є причиною того, що в Україну не заходить іноземний інвестор.

"Хто на відео? Фунт. Активіст класичний Сергій Мельниченко. Спеціалізація – будівництва. Ніде не працює. Колись – багато громадської роботи. Одна з гучних – Врадіївська хода. Пам'ятайте, коли на Київ йшла хода проти ментів, які зґвалтували жінку. Мельниченко планував її "продати", тобто розгорнути за $300 тис. Людською мовою – це професійний вимагач. Сьогодні працює на будівельному ринку", – пише Крюкова.

Журналістка описала схему, за якою працює Мельниченко. Так, він видивляється нового забудовника на старті будівництва. "Прокачує" завчасно місцевих жителів. "Організовує, збирає, заговорює, дезінформує, виводить на мітинг. Плакати, шум, резонанс, справедливе обурення. Картинка для ЗМІ. Жителі справедливо не люблять забудовників, тому схема працює. Мельниченко "хитає" будівництво до тих пір, поки інвестор не всідається з ним за стіл переговорів", – зазначає Крюкова.

"А далі все просто. Ціна питання залежить від рівня резонансу. Якщо розгойдали хвацько – $200-300 тис., і Мельниченко згортає пересувний цирк. Якщо резонанс невеликий, але інвестор полохливий – можна зторгуватися за сотку", – продовжує вона.

Як зазначалося вище, Мельниченко і Михайленко (Буйгашев) є членами комісії в міськраді з проблемних будівництв. Вирішення питання на комісії вони продають у комплекті з іншими послугами, пише журналістка.

"Ця пара роками збирає данину у забудовників. $100 тис., 200 тис., 300 тис. І найжахливіше – вони платять. Чому? Тому що бізнесу потрібна тиша і мінімізація ризиків. Петро і Сергій монополізують протест і завершують тоді, коли домовляться. І до вирішення питань місцевих жителів це не має ніякого відношення. Активісти забирали гроші й ішли на нове будівництво.

За їхніми спинами – сотні добудованих об'єктів і маса рангових справ. Це працювало, поки ми не зустрілися. Протасів яр – ласкаво просимо, чорти. Моє завдання – не відігнати їх від будівництва, а посадити", – заявила Крюкова.

Журналістка зазначила, що велика частина матеріалів щодо цієї справи вже передана правоохоронним органам. Вона звернулася до всіх бізнесменів, хто мав справу з цими аферистами. Попросила ділитися інформацією – як про минулі замовлення, так і про майбутні. "Всіх причетних, зокрема й співробітників київської мерії, зробимо популярними, жебраками і дуже щасливими", – підсумувала Крюкова.

Крім того, перший заступник головного редактора видання опублікувала відповідний сюжет колег на цю тему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний підрядник ЖК "Чайка" Олексій Кулагін намагається рейдерським способом захопити активи у власників комплексу. Водночас для боротьби з інвесторами забудовник користується зв'язками не тільки з поліцією, а й із так званим Міністерством державної безпеки ЛНР і навіть російськими силовиками.

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